Kiristocin Najeriya Da Musulmai Sun Yi Allah Wadai Da Barazanar Soja Ta Trump

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Kungiyoyin addinai na Najeriya sun nuna adawarsu ga barazanar shugaban Amurka Donald Trump na yiwuwar shiga tsakani na soja don mayar da martani ga kisan Kiristoci a kasar.
Najeriya, kasar da ta fi yawan jama'a a Afirka, ta rabu kusan daidai tsakanin arewaci da rinjayen Musulmi da kuma kudu da rinjayen Kirista. Kasar ta shafe shekaru tana fama da rikice-rikicen da masana ke cewa sun yi sanadiyyar mutuwar Musulmi da Kirista.
A cikin 'yan watannin nan, labaran "kisan kare dangi na Kirista" da "cin zarafin addini" a Najeriya sun bazu a shafukan sada zumunta, wanda hakan ya jawo hankalin da'irori masu tsattsauran ra'ayi a Amurka da Turai.
"Ana kashe Kiristoci, amma ba za ku iya musanta cewa Musulmai suma wadanda abin ya shafa ne sakamakon tashin hankali ba," in ji Danjuma Dickson-Ota, wani jami'in Kirista na yankin a jihar Plateau, inda Musulmai da Kiristoci ke zaune tare.
Trump ya sanar a shafukan sada zumunta a karshen makon da ya gabata cewa ya nemi Pentagon ta shirya wani shiri na yiwuwar kai hari kan Najeriya. Wani wakilin AFP ya tambaye shi ko zai aika da sojojin kasa ko kuma zai kai hare-hare ta sama, ya ce: "Akwai yiwuwar hakan. Ina da zaɓuɓɓuka da yawa."
"Suna kashe Kiristoci, kuma da yawa. Ba za mu bari hakan ta ci gaba ba," ya kara da cewa.
A arewa maso gabashin Najeriya, tashin hankalin da kungiyar masu tsattsauran ra'ayin Islama ta Boko Haram ta ke ci gaba da tun kusan shekaru 15. A cewar Majalisar Dinkin Duniya, rikicin ya kashe mutane sama da 40,000 kuma ya raba mutane miliyan biyu da gidajensu. Ganin yawan al'ummar yankin da Musulmi suka fi yawa, yawancin wadanda abin ya shafa Musulmai ne.
"Har ma wadanda ke yada labarin kisan kiyashin Kirista sun san cewa ba gaskiya ba ne," in ji Abubakar Gamandi, shugaban kungiyar masunta ta jihar Borno kuma Musulmi a yankin.
Chukuma Solodu, gwamnan Kirista na jihar Anambra, shi ma ya yi adawa da shiga tsakani na sojojin Amurka, yana mai cewa, "Washington dole ne ta yi aiki bisa ga tsarin dokokin kasa da kasa".
A arewa maso yammacin Najeriya, ƙungiyoyi masu dauke da makamai da aka fi sani da "'yan fashi" suna kai hari kan ƙauyuka, suna kashewa da kuma sace mazauna. A yankunan tsakiyar ƙasar, an kuma sha samun rikice-rikice tsakanin makiyaya Musulmi da manoma Kirista, wanda hakan ya ba tashin hankalin wani salo na addini, kodayake masana sun yi imanin cewa ainihin tushen waɗannan rikice-rikicen shine gasa don ƙasa da albarkatu da ƙaruwar yawan jama'a ke haifarwa.
Your Comment