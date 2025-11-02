Kasar Sin Ta Gabatar Da Shawarar Kafa "Kungiyar AI Ta Duniya"

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Shugaba Xi Jinping Ya ce manufar shirin ita ce samar da dokoki da tsare-tsare na kasa da kasa don gudanar da fasahar AI da kuma karfafa hadin gwiwa a duniya a wannan fanni.
Shugaban kasar Sin ya jaddada cewa AI ya kamata ta zama "albarkatu ga al'umma a duniya" ga dukkan kasashe, ba kayan aiki da wasu kasashe ke amfani da shi ba. A cewar jami'an kasar Sin, Shanghai ita ce babban zabi ga hedikwatar kungiyar.
Your Comment