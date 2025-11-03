Pakistan Ta Kori 'Yan Gudun Hijira Sama Da 15,000 Na Afghanistan

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Hukumar Kula da 'Yan Gudun Hijira ta Afghanistan ta sanar da cewa Pakistan ta tilasta wa 'yan gudun hijira sama da 15,000 na Afghanistan fita daga kasar ta hanyoyin kan iyaka guda uku.
A cewar wani rahoto da Al Jazeera ta ruwaito, Hukumar ta bayyana cewa a ranar Lahadi, Pakistan ta kori 'yan kasar Afghanistan sama da 15,000, ta hanyar mayar da su ta wuraren da aka kebe a kan iyaka.
Wannan sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula tsakanin kasashen biyu. Bayan rikice-rikicen da suka faru kwanan nan, an rufe dukkan hanyoyin kan iyaka tsakanin Afghanistan da Pakistan. Duk da yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma a lokacin tattaunawa a Doha da Istanbul, hanyoyin kan iyaka har yanzu a rufe suke don hana zirga-zirga akai-akai.
Hukumar ta kara da cewa an shirya zagaye na gaba na tattaunawa tsakanin Afghanistan da Pakistan a ranar 6 ga Nuwamba a Istanbul, Türkiye, inda ake sa ran tashin hankalin kan iyaka zai zama babban abin tattaunawa.
