Sudan: Rundunar (RSF) Ta Kashe Sama Da Mutane 2,000 A Al-Fasher

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: A halin yanzu, hotunan tauraron dan adam da Jami'ar Yale ta fitar sun nuna alamun kwararar jini da tarin gawawwaki a yankuna daban-daban na Al-Fasher; hotunan da masana ke cewa shaida ce ta kisan kare dangi da laifukan yaƙi.
Rundunar Hadin Gwiwa ta Darfur ta yi kira ga Majalisar Dinkin Duniya da Majalisar Tsaro da su ayyana ƙungiyar RSF a matsayin ƙungiyar ta'addanci kuma su gurfanar da waɗanda suka aikata wannan taaddanci.
Rundunar Rapid Reaction ta kai samame a asibitoci a birnin Al-Fasher da ke jihar Darfur ta Arewa kuma ta yi wa dukkan marasa lafiya da wadanda suke kulawa da su kisan gilla a waɗannan cibiyoyin lafiya.
Kungiyar Likitoci ta Sudan ta bayyana wannan aiki a matsayin "mummunan laifi wanda ya saba wa dukkan dokokin jin kai da koyarwar addini" kuma ta sanar a cikin wata sanarwa: Sojojin da suka kai hari sun kashe duk wanda ke cikin asibitin El Fasher cikin ruwan sanyi.
Kungiyar ta yi gargadin cewa asibitocin birnin El Fasher sun zama "mayankan mutane" kuma dakarun gaggawa ba sa bambance tsakanin marasa lafiya da mayaka, yara da likitoci.
Kungiyar mai zaman kanta ta jaddada cewa wannan lamari ba wani lamari ne da aka saba gani ba, sai dai wani bangare ne na "jerin laifukan kisan kare dangi" da aka shirya kan fararen hula a Darfur, wanda ya ke kasancewa tare da shirun rashin kunya na al'ummar duniya.
Dangane da wannan batu, Hukumar Lafiya ta Duniya ta fitar da wata sanarwa da ke cewa sama da marasa lafiya 460 da wadanda suke kulawa da su sun rasa rayukansu a harin da aka kai wa asibitin Saudiyya da ke birnin El Fasher.
Tedros Adhanom, babban daraktan kungiyar, ya bayyana "firgici da razani" game da wadannan rahotannin, sannan ya yi kira da a kawo karshen fadan da ake yi a Darfur da kuma ko'ina cikin Sudan.
Ya kuma sanar da sace likitoci hudu, ma'aikaciyar jinya da wani mai sayar da magani daga wannan asibiti a ranar Talata, sannan ya yi kira da a gaggauta sakin ma'aikatan lafiya da kuma tabbatar da samun damar kai agajin jin kai.
Yana da kyau a lura cewa birnin El Fasher ya kasance karkashin ikon dakarun gaggawa bayan kwanaki 500 na killacewa. Hukumar Lafiya ta Duniya da kungiyoyin kare hakkin dan adam sun yi kira ga Majalisar Dinkin Duniya, Majalisar Tsaro da sauran kungiyoyin kasa da kasa da su dakatar da shirun da suke yi ga wannan al'amari da kuma daukar matakin gaggawa don kare rayukan sauran likitoci, marasa lafiya da fararen hula marasa kariya a birnin.
Zuwa yanzu, babu wani martani da jami'an gwamnatin Sudan ko dakarun gaggawa suka bayar kan wadannan rahotannin.
