Isra'ila Tana Ci Gaba Da Kai Munanan Hare-Hare A Gaza

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Dangane da hare-haren sama na Isra'ila a kan birnin Gaza, Hamas ta ɗauki waɗannan hare-haren sama a matsayin "laifin ta’addanci" kuma "keta yarjejeniyar tsagaita wuta ne a bayyane"; yarjejeniyar da aka sanya hannu a Sharm el-Sheikh tare da shiga tsakani na shugaban Amurka Donald Trump.
Sanarwar ta ce: Wannan harin ta'addanci ci gaba ne na keta dokokin da suka faru a kwanakin baya, wanda ya haifar da shahada da raunata mutane da dama, kuma ya haɗa da rufe hanyar Rafah. Waɗannan hare-hare sun tabbatar da dagewa kan karya shirye-shiryen yarjejeniyar da kuma yunƙurin karya ta.
Hamas ta yi kira ga masu shiga tsakani na yarjejeniyar da su dauki matakin gaggawa don matsa wa 'yan mamaya lamba, da dakile karuwar munanan hare-hare kan fararen hula a yankin Gaza, da kuma dakatar da keta yarjejeniyar tsagaita wuta mai tsanani da kuma tilasta mata bin dukkan tanade-tanaden da ta tanada.
A lokaci guda kuma, Reuters ta ruwaito cewa Shugaban Amurka ya ce a martanin da ya mayar kan hare-haren Isra'ila a Gaza: "Idan Hamas ba ta yi abin da ya dace ba, to za’a shafe ta".
Trump, yana mai cewa Isra'ila tana da 'yancin daukar fansa, ya kara da cewa: "Hamas karamin bangare ne na yarjejeniyar Gabas ta Tsakiya kuma hare-haren sama da Isra'ila ke kai wa Gaza ba za su kawo cikas ga tsagaita wutar ba kuma ba karya yarjejeniyar tsagaita wutar ba ne!"
