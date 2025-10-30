Trump Ya Umarci Pentagon Da Ta Ci Gaba Da Gwajin Makaman Nukiliya Da Gaggawa Domin Fuskantar Rasha

Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da sake fara gwaje-gwajen makaman nukiliya nan take a Amurka, yana mai fakewa da hujjar cewa: "Wasu kasashe suna ci gaba da shirye-shiryen gwajin makaman nukiliyar nan".
A cikin wani rubutu da ya yi a dandalinsa na Truth Social a yau Alhamis, Trump ya bayyana cewa ya umarci Ma'aikatar Tsaron Amurka da ta "fara gwajin makaman nukiliya daidai da abokan hamayyarmu," yana mai jaddada cewa tsarin "zai fara nan da nan".
Sanarwar Trump ta zo ne kafin ganawarsa da shugaban kasar China Xi Jinping a Koriya ta Kudu, da kuma tsakiyar rikicin da ya kara kamari a duniya bayan sanarwar da shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya yi na nasarar gwajin Poseidon torpedo mai karfin nukiliya, wanda zai iya daukar kan makaman nukiliya da dama. Masu lura da al'amura sun dauki matakin Amurka a matsayin martani kai tsaye ga gwaje-gwajen makaman Rasha na baya-bayan nan.
A wani liyafar cin abinci da shugaban Koriya ta Kudu Lee Jae-myung ya shirya, Trump ya bayyana cewa Amurka tana da "mafi girman makaman nukiliya a duniya," yana mai cewa Rasha tana matsayi na biyu da China a matsayi na uku. Duk da haka, ya yi gargadin cewa "Beijing da Moscow za su iya cimma Washington cikin shekaru biyar".
Wannan shawarar ta zama sanarwar farko a hukumance ta Amurka game da niyyarta ta ci gaba da gwajin makaman nukiliya tun daga shekarar 1992, lokacin da Washington ta gudanar da gwajin makaman nukiliya na ƙarshe. Wannan matakin ya haifar da damuwa game da sake sabunta tseren makamai na nukiliya a lokacin da alaka ke tabarbarewa tsakanin manyan ƙasashe.
Abin lura ne cewa Amurka ta fara amfani da zamanin nukiliya a shekarar 1945 lokacin da ta tayar da bam ɗin atomic na farko a New Mexico, kafin ta jefa wasu biyu a biranen Japan na Hiroshima da Nagasaki don kawo ƙarshen Yaƙin Duniya na Biyu.
Your Comment