Trump Ya Bukaci A Bar Masa Wuka Da Nama Ga Muhimman Kujeru A Zaɓen Iraki

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Abdul Sattar Muhammad Al-Dulaimi, memba na kawancen Azm, ya sanar da cewa wakilin musamman na shugaban Amurka Mark Sawiya ya sanar da manyan jami'an siyasa na Iraki cewa sabuwar gwamnatin Iraki bai kamata ta tsoma baki a nadin manyan jami'ai da manyan ma'aikatu guda bakwai ba.
A cewar Al-Dulaimi, Sawiya ya jaddada cewa dole ne a gudanar da zaben shugaban kasa, firayim minista, kakakin majalisar wakilai, da ministocin cikin gida, tsaro, kudi, mai, da gwamnan babban bankin kasar bisa ga ra'ayin Washington, kuma ba za a bar gwamnatin Iraki da aka zaba ta tsoma baki a cikin wadannan batutuwa ba, domin wadannan mukamai suna da matukar muhimmanci.
Ya ƙara da cewa Amurka ta bayyana shirinta na yin aiki tare da ƙungiyoyin Sunni, Shi'a da sauran ƙabilu a cikin tsarin kafa gwamnati mai yanayin tsarin Amurka.
A cewar shafin yanar gizon Al-Ma'aluma, Al-Dulaimi ya kuma bayyana cewa an yi wa wasu manyan jami'ai barazana cewa idan ba su bi hanyar da Amurka ta kafa ba, za a fallasa shari'o'in cin hanci da rashawa da suke yi kuma za a kwace kadarorinsu a ƙasashen waje.
A cewar wannan memba na ƙungiyar Azm, Mark Sawiya yana aiwatar da shirin Trump na mamaye yanke shawara da duk wani qudiri a siyasance gaba ɗaya a Iraki.
Waɗannan kalamai sun zo ne a daidai lokacin da Iraki ke gab da kafa sabuwar gwamnati kuma damuwa ta ƙaru game da tasirin ƙasashen waje a cikin tsarin siyasar ƙasar.
