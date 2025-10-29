Hatsari Jirgin Sama Duka Fasinjojin Sun Mutu A Kenya Ciki Har Da 'Yan Hungary Takwas Da Jamusawa Biyu.

A cewar sanarwar hukumar, nan take kungiyoyin ceto da jami'an gwamnati suka je wurin da hatsarin ya faru don fara bincike kan yanayin da musabbabin hatsarin. Sanarwar farko ba ta bayar da ƙarin bayani game da asalin fasinjojin ba.
Mombasa Air Safari, mamallakin jirgin da ya yi hatsarin, ya tabbatar da cewa waɗanda abin ya shafa sun haɗa da 'yan Hungary takwas, Jamusawa biyu, da kuma matukin jirgin Kenya. Kamfanin jirgin ya tabbatar da cewa babu wanda ya tsira kuma cewa ƙungiyoyin gaggawa sun yi gaggawar zuwa wurin nan da nan bayan an sanar da su game da hatsarin.
John Cliffe, shugaban kamfanin, ya ce a cikin wata sanarwa a hukumance: "Abin takaici, babu wanda ya tsira. Tunani da addu'o'inmu suna tare da duk waɗanda wannan mummunan hatsarin ya shafa".
Ya kamata a lura cewa ƙananan haɗurra na jiragen sama ba sabon abu ba ne a Kenya; ƙasar ta taɓa fuskantar irin waɗannan hatsarurruka a baya, wanda na baya-bayan nan shi ne na watan Agusta da ya gabata lokacin da wani jirgin sama mallakar ƙungiyar likitoci mai zaman kanta "Amrif" ya yi hatsari a unguwannin birnin Nairobi, inda ya kashe mutane shida tare da raunata wasu biyu.
