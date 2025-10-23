An Kashe Uba Da 'Ya'yansa 5 A Hanyarsu Ta Zuwan Makaranta A Libiya.

Kafofin yada labarai na Libya An gano wani uba da 'ya'yansa biyar da aka kashe a cikin motarsu a birnin Benghazi da ke gabashin kasar Libiya a lokacin da suke kan hanyarsu ta zuwa makaranta, a wani lamari mai ban mamaki da ya girgiza titin kasar ta Libiya tare da tayar da hankalin al'umma. An gano yaron na bakwai ne a cikin jaka a bayan motar, dauke da alamun azabtarwa, lamarin da ke nuni da cewa an kashe shi da sa'o'i da yawa kafin a kashe sauran.
Binciken farko da aka gudanar ya nuna cewa an harbe yaran da ke sanye da kayan makarantarsu kuma dauke da jakunkuna a kusa da su. An samu bindiga a hannun mahaifinsu a cikin motar da aka ajiye a unguwar Talhiya-Hawari.
Har yanzu dai babu cikakken bayani kan lamarin, inda wasu bayanai masu karo da juna ke nuni da cewa an kashe dangin ne da gangan, yayin da wasu ke nuni da cewa mai yiwuwa mahaifin ya harbe 'ya'yansa kafin ya kashe kansa. Har yanzu dai hukumomin tsaro ba su fitar da wata sanarwa a hukumance da ke fayyace hakikanin abin da ya faru ba.
Laifin dai ya girgiza 'yan kasar ta Libya, inda suka bukaci a gaggauta gudanar da bincike tare da bayyana lamarin. Dangane da haka ‘yan kasar ta Libya sun bayyana bacin ransu a shafukan sada zumunta, inda suka bayyana cewa, “kallon yaran da aka kashe a cikin kayan makaranta da aka kashe a cikin ruwan sanyi” na nuni da halin da ake ciki na rudani da ke neman daukar matakin gaggawa daga hukumomin kasar domin hana sake aukuwar irin wadannan laifuka.
A cikin gaggawar mayar da martani, shugaban gwamnatin da majalisar ta nada, Osama Hammad, ya ba da umarni ga hukumomin tsaro da na shari'a da su yi duk mai yiwuwa don gano musabbabin wannan aika-aika, da tantance dalilanta, tare da sanar da sakamakon ga jama'a.
Ta kuma jaddada bukatar a yi amfani da dokar, a samu adalci, da kuma hana sake afkuwar irin wannan bala’i.
A wani mummunan lamari, birnin Benghazi ya shaida kisan wani uba da 'ya'yansa biyar a cikin motarsu a kan titin Al-Katrabella a yankin Si Faraj na Libya.
