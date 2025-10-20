Sojojin Amurka 200 Sun Isa Falasdinu Domin Sanya Ido Kan Tsagaita Wuta A Gaza

Kamfanin dillancin labarai na AhlulBaiti (ABNA): jaridar Wall Street Journal ta kasar Amurka ta bayar da rahoton cewa: wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka (Pentagon) ya cewa: sojojin Amurka kimanin 200 ne suka isa kasar Falasdinu a yau Litinin. An sanar da aikin wadannan dakarun na sa ido kan yadda ake aiwatar da yarjejeniyar tsagaita bude wuta a zirin Gaza da kuma saukaka shigar da kayan agaji a yankin.
Kafa Cibiyar Haɗin Kan Jama'a Da Sojoji A Yankunan Da Aka Mamaye
A cewar rahotanni da aka buga, Amurka na kafa Cibiyar Haɗin Kan Farar Hula da Sojoji a yankunan da aka mamaye, wadda za ta yi aiki tare da haɗin gwiwar abokan hulɗa na duniya, kungiyoyi masu zaman kansu da kuma kamfanoni masu zaman kansu. Cibiyar na da nufin saukaka kwararar kayan agaji da kuma karfafa sa ido kan yadda ake aiwatar da yarjejeniyar tsagaita bude wuta a Gaza.
Ana Sa Ran Abokan Hulda Na Kasa Da Kasa Za Su Hada Karfi Da Karfe A Gaza
Jaridar Wall Street Journal ta kuma bayar da rahoton cewa, ana sa ran abokan huldar kasa da kasa za su hada karfi da karfe nan gaba don daidaita ayyukan da suka shafi Gaza. Wannan matakin wani bangare ne na kokarin da Washington ke yi na daidaita tsagaita bude wuta da kuma hana barkewar rikici.
Your Comment