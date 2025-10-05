Ana Ci Gaba Da Gudanar Da Zaben Majalisar Wakilai Na Farko A Siriya Bayan Kifar Da Hukumar Asad

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Tun hambarar da gwamnatin Bashar al-Assad a ranar 8 ga watan Disamba a kasar Siriya, a yau an fara gudanar da zaben majalisar wakilai kasar na farko a kasar Siriya.
Tawagogin diflomasiyya sun isa sashen gudanar da zabe a birnin Damascus, domin sanya ido kan yadda zaben ke gudana, sannan, an jibge rundunonin jami’an tsaron cikin gida a wasu manyan wurare a biranen kasar ta Syria, domin tabbatar da gudanar da zaben lafiya.
‘Yan takara 1,578 ne suka fafata a zaben da suka hada da kusan kashi 14% na mata. Sun gabatar da dandalin tattaunawarsu a cikin tarukan muhawara a tsawon mako.
Sabuwar majalisar ta kunshi mambobi 210, 140 daga cikinsu za a zabe su ta hanyar kwararrun zabe, yayin da sauran ukun kuma za a nada su ne bisa umarnin Ahmed al-Sharaa.
Kashi 70 cikin 100 na kwararrun zaɓe za ta ƙunshi ƙwararru da mutane masu ƙwarewa daban-daban, yayin da kashi 30 cikin 100 za su ƙunshi fitattun mutane da manyan mutane masu wakiltar sassa na zamantakewa.
Hukumomin kasar sun ce sun dauki wannan tsarin ne a maimakon kuri'un jama'a saboda rashin ingantaccen bayanan yawan jama'a da kuma gudun hijirar da miliyoyin 'yan kasar Siriya suka yi sakamakon yakin.
Wa'adin majalisar jama'a na watanni 30 ne, wanda za'a iya sabunta shi, a cikin wa'adin rikon kwarya na shekaru hudu, tare da yiyuwar karin wa'adin shekara guda.
Wannan majalisa ce ke da alhakin ba da shawara da amincewa da dokoki, gyara ko soke dokokin da suka gabata, amincewa da yarjejeniyoyin duniya, amincewa da kasafin kudin gwamnati, da bayar da afuwar gaba daya.
Majalisar za ta taka rawar kafa ta hanyar kafa kwamitin da zai tsara kundin tsarin mulki na dindindin. Wannan kundin tsarin mulkin za a gudanar da zaben raba gardama ne idan aka cika sharuddan tsaro da kwanciyar hankali, da nufin tabbatar da isarsa ga dukkan 'yan kasar. Bayan amincewa da shi, za a gudanar da zabukan ‘yan majalisa, na kananan hukumomi, da na shugaban kasa.
