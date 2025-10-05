Yarjejeniyar Ba Tare Da Falasdinawa Ba: Yaudara Ko Cin Amana?

David Hearst, wani manazarci siyasa kuma tsohon babban marubucin jaridar The Guardian, ya rubuta a wata makalarsa a shafin jaridar Gabas ta Tsakiya: Shugabannin Larabawa da na Musulmi na iya cewa an yaudare su wajen goyan bayan shirin Trump saboda daftarin sanarwar da aka yi a Washington ya sha bamban da abin da suka amince a baya a New York. Amma wannan shine tawili mafi kyawu. Wannan wata kalma ce da ke nuni da cin amana.
A cewar rahoton da Persia Today ta wallafa, Hearst ya kara da cewa: A daidai lokacin da ra'ayoyin al'ummar duniya ke fitowa karara ga Isra'ila, kuma kasashe da dama ke amincewa da kasar Falasdinu, shugabannin Larabawa da musulmi 8 sun amince da wani shiri da ke tabbatar da cewa babu wata kasa mai cin gashin kanta da za ta fito daga cikin rusau din da Isra'ila ta yi a Falasdinu.
Babu wani zaɓi.
Babu tabbacin cewa za a daina share tsatso da kisan kare dangi a karkashin wannan yarjejeniya, kuma ba’a anbaci cewa dole sojojin Isra'ila su fice daga zirin Gaza ba, kuma Netanyahu shi zai yanke shawarar yadda yake so a mika Gazan ga rundunar tsaron kasa da kasa ISAF. Ya kuma kayyade adadin kayan agaji da na sake ginawa da za a aika zuwa Gaza. Babu takamaiman jadawali na wannan janyewar. A karkashin wannan shiri, babu wani shugaban Falasdinawa da ake sa ran zai taka wata rawa wajen sake gina Gaza. Kuma za’a raba Gaza gaba daya da gabar yammacin kogin Jordan, kuma duk wata alaka da ke tsakaninsu ta kau.
Ya ci gaba da cewa: "Babu daya daga cikin shugabannin takwas, wato firaminista ko ministocin harkokin wajen Turkiyya, Qatar, Saudiyya, Hadaddiyar Daular Larabawa, da Jordan, da Masar, da Indonesiya, da Pakistan, da ya tuntubi Palasdinawa kafin su amince da wannan shiri. Haka nan Falasdinawa ba su da wata magana a cikin tsarin gwamnatin da za a dora musu a Gaza".
Ba mamaki don Netanyahu ya kasance yayi murmushi. Ba abin mamaki ba ya gaya wa masu kallon talabijin na Isra'ila cewa: "Wane ne zai yarda cewa irin wannan abu zai yiwu? A koyaushe suna cewa dole ne a yarda da sharuɗɗan Hamas, cewa dole ne a kori kowa da kowa. Dole ne sojojinmu su janye domin Hamas ta dawo da rai tare da sake gina zirin Gaza. Wannan ba zai yiwu ba. Wannan ba zai faru ba".
Daga nan kuma a martanin da ya mayar dangane da yarjejeniyar kafa kasar Falasdinu, ya amsa da cewa: "Babu shakka, wannan ba ya cikin yarjejeniyar, amma mun bayyana wani abu daya karara: muna adawa da kafa kasar Falasdinu. Shugaba Trump ya fadi haka, kuma ya ce ya fahimci hakan." A wannan yanayin, yana da gaskiya. Ƙarshe cikin ƙudiri 20 na yarjejeniyar a sauƙaƙe ya bayyana cewa "Amurka za ta sauƙaƙe tattaunawa tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa don cimma yarjejeniya kan mafita ta siyasa da ke tabbatar da zaman lafiya da wadata".
Falasdinu Ita Kadai
Idan Hamas ta mika fursunonin, babu tabbacin kawo karshen yakin, kuma ba za a samu damar sako fursunonin Falasdinu ba. Idan taki amincewa kuma, yakin zai ci gaba da samun cikakken goyon bayan Trump. Ba abin mamaki ba ne cewa Saudi Arabia, UAE, Jordan, da Masar da Turkiya da Qatar wanda suke da hannu cikin wannan. Dukansu sun juya wa Falasdinawa baya ta hanyar amincewa da wannan yarjejeniya ta bai daya ta zalunci. Yanzu, shekaru biyu da kisan kare dangi, Isra'ila na da 'yancin ci gaba da zama a Gaza, kai tsaye ko ta hanyar wakilai kamar tsohon Firayim Ministan Burtaniya Tony Blair.
Ko da ta janye dakarunta gaba daya, za ta rufe iyakokin kasar da kuma kula da ingancin kayayyakin taimako da sake ginawa. Tana da hurumin kai hari masallacin Al-Aqsa da gina matsugunan Yahudawa a yammacin gabar kogin Jordan. Tsarin tsari iri ɗaya ne da yarjejeniyar Oslo, amma wannan lokacin akan sikelin mafi girma da haɗari. Falasdinawa za a bar su su zauna lafiya tare da Isra’ila ne kawai idan suka nuna biyayyarsu ga bukatunta, suka fake a sassan kasar da matsugunan suka mamaye, kuma suka ki amincewa da duk wani da’awar ‘yancin kai. A tarihi ba a taba samun Falasdinawa su kadai ba. Shugabannin Larabawa da na Musulmi sun mayar da martani cikin tsoro, ragwanta, da son kai ga jajircewa da juriyar al'ummar Gaza, da ake yadawa a gidajen talabijin dare da rana.
