07 Octoba Ranar Tunawa Da Harin "Dufanul Aqsa"

'Yan kwanaki kafin Oktoba 7, 2023, "Jake Sullivan" ya ayyana batun Falasdinawa a matsayin batun da "ya ƙare" kuma ya sanar da kafuwar "sabon tsarin Gabas ta Tsakiya" ta hanyar nuni ga Tsarin Abraham! Wanda hanyar harin 7 Oktoba, Tsarin Abraham "ya sha ruwa" kuma mas’alar "Falasdinu" ta zama batu na daya a duniya.
Wannan farmakin mai cike da tarihi na ranar 7 ga watan Oktoba ya faru ne a wani yanayi mai muni da aka shafe tsawon shekaru ana yi wa zirin Gaza kawanya. Yahudawan sahyoniya sun fara gina katangar karfe ta zamani a kewayen Gaza tun daga shekara ta 2017, kuma an gina wannan katangar a shekarar 2021. Gina katangar ita ce mataki na karshe na wani babban aikin da zai mayar da Gaza zuwa "gidan yari mafi girma a duniya".
Al’amura sun kai matsayin da, shekara guda bayan haka, a cikin watan Disamba na 2008, Richard Falk, wakilin Majalisar Dinkin Duniya na musamman wanda ya kasance Bayahude, ya bayyana manufar Isra’ila game da Gaza a matsayin “laifi ta’addanci ga bil’adama” kuma ya kwatanta ta da laifuka irin na Nazi a Jamus. Falk ya rubuta a cikin bayanin nasa cewa Isra’ila za ta bari dan takaitaccen taimako da agaji su shiga Gaza ne a lokacin da ta tabbata cewa al’ummar Gaza na gab da fadawa cikin yunwa.
Dufanul Aqsa ya sake samun wata muhimmiyar nasara mai muhimmanci, wannan kuwa ita ce ta kawo batun Falasdinu da bayyana shi a duniya, wanda shirin yaudara na Abrahim ya manta da shi, ya koma cikin mahallinsa, ta yadda a yanzu kusan babu wani abu mai rai a wannan duniyar da bai san Palastinu da batunta ba.
A cewar majiyoyin yahudawa gwamnatin sahyoniyawan sun shirya wani gagarumin farmaki a zirin Gaza kwanaki 6 kacal kafin farmakin guguwar Al-Aqsa. Mun kawo wannan labari ne saboda wasu na iya yin tambaya, "Shin aikin da aka yi na guguwar Al-Aqsa ya cancanci a yi la'akari da kisan kiyashin da ake yi a Gaza da kuma manyan jagororin da suka yi shahada ta hanyar gwagwarmaya kuwa?
Your Comment