Sudan: Majalisar Sarauta Ta Gana Da Majalisar Shugaban Kasa A Daidai Lokacin Da Ake Kiraye-Kirayen Kawo Karshen Yakin Sudan

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: A cewar majiya mai tushe, taron ya hada da Kwamanda Abdel Aziz Al-Hilu, shugaban kungiyar SPLM-N ta Sudan, wanda aka nada a watan Yulin da ya gabata a matsayin mataimakin shugaban majalisar shugaban kasa karkashin jagorancin Mohamed Hamdan Dagalo, wanda aka fi sani da "Hemedti." Wannan nadin dai ya janyo cece-kuce a fagen siyasa, ganin irin tasirin da Al-Hilu ke da shi a fagen siyasa da na soja a fagen siyasar Sudan, musamman idan aka yi la'akari da irin sarkakiyar rigingimun da ake fama da su da kuma yawan cibiyoyin iko. Majiyoyi sun ce Malik Agar, mataimakin shugaban majalisar mulkin ne ya gana da Al-Hilu. Sai dai har yanzu Majalisar Sarakunan kasar ba ta fitar da wata sanarwa a hukumance da ke tabbatar da ko musanta wannan labarin ba, lamarin da ya kara haifar da tabrbarewar yanayi da makasudin taron.
Ganawar da aka yi tsakanin Al-Hilu da mataimakin shugaban majalisar sarakuna ta zo ne kwanaki biyu kacal bayan wani taron bangarori hudu da suka hada ministocin harkokin wajen Masar, Saudiyya, Hadaddiyar Daular Larabawa, da Amurka, a wani bangare na abin da ake kira da Quadripartite Mechanism for the Crisis Sudan. An kammala taron tare da cimma matsaya kan fayyace lokutan kawo karshen yakin, tare da jaddada cewa dole ne a tabbatar da makomar kasar Sudan ta hanyar sahihiyar tsarin rikon kwarya na gaskiya, ba tare da mallakar duk wani mai dauke da makamai ba. Wannan matsayi yana nuna ci gaba da sha'awar kasa da kasa don matsawa wajen samar da mafita ta siyasa wanda ke tabbatar da shigar da dukkanin masu ruwa da tsaki na farar hula da kuma kawo karshen tsoma bakin dakarun soji wajen tsara mataki na gaba.
Sanarwar ta hadin gwiwa da aka fitar bayan shawarwarin bangarorin hudu ta jaddada cewa, 'yancin kan kasar Sudan, da hadin kai, da kuma 'yancin fadin kasa, shi ne ginshikan da ba za a iya tauyewa ba, kuma a yanzu ba za a iya warware batun soja ba. Ministocin sun kuma jaddada bukatar saukaka kai agaji zuwa yankunan da abin ya shafa, da kare fararen hula daga illar rikicin, da kuma dakatar da duk wani tallafi na soji daga waje ga bangarorin da ke fada da juna. Wadannan batutuwa sun zama tushen hadaddiyar hangen nesa na kasa da kasa da nufin dakile karuwar soji da share fagen cimma daidaito a siyasance.
Sanarwar ta bangarori hudu ba wai kawai ta zayyana hanyoyin siyasa ba ne, har ma ta ba da sanarwar gargadi game da yunkurin kungiyoyi masu tsattsauran ra'ayi ko jam'iyyun da ke da alaka da kungiyar 'yan uwa musulmi da ke yin tasiri a kan makomar kasar Sudan, la'akari da cewa wadannan jam'iyyun suna taka rawa wajen ruruta wutar rikici da tabarbarewar tsaron yankin. Wannan gargadin na nuna damuwar kasa da kasa game da fadada tasirin kungiyoyin akida a cikin wani yanayi na siyasa da tsaro, tana mai jaddada bukatar kare tsarin rikon kwarya daga duk wata keta da ka iya sake haifar da rikicin.
A karshen sanarwar, Ministocin na Quadripartite sun yi kira da a fara tsagaita wuta na tsawon watanni uku, a matsayin share fage na tsagaita bude wuta na dindindin, sannan kuma a kaddamar da tsarin mika mulki da za a kammala cikin watanni tara. Wannan taswirar tana da nufin kafa gwamnatin farar hula mai cikakken iko, mai iya kiyaye cibiyoyin kasa da kuma cika muradun al'ummar Sudan. Wannan tattaunawa ta nuna amincewar kasashen duniya kan wajabcin kawo karshen yakin ta hanyar gudanar da shawarwarin da aka tsara wanda ke tabbatar da shigar dukkan sojojin farar hula tare da kawo karshen tsoma bakin soji a harkokin siyasar Sudan.
