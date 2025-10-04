Ansarullah Ga Hamas: Za Mu Dakatar Da Hare-Harenmu A Umarnin Ku | Muna Tare Da Ku Har Zuwa Shahada

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Muhammad Al-Bakhiti, mamba a ofishin siyasa na Ansarullah, ya yi jawabi ga Hamas da Jihadin Islama: Ba za mu tsoma baki cikin cikakkun bayanan tattaunawar ba saboda yanke qudiri na ku ne, amma muna biyayya ga alkawarin da muka yi muku; aikin sojan da aka kaddamar bisa bukatar ku, za mu dakatar da shi ne kawai bisa bukatar ku’ kuma za a ci gaba da kaiwa a duk lokacin da kuke so. Makomarku ita ce makomarmu, muna tare da ku har zuwa nasara ko shahada.
4 Oktoba 2025 - 11:21
News ID: 1734693
Source: ABNA24
Kungiyar Hamas ta bayar da wani martani mai cike da sharadi kan shirin Donald Trump mai dauke da batutuwa 20, inda ta sanar da cewa a shirye take ta sako mutanen da aka yi garkuwa da su da kuma shiga tattaunawa. A sa'i daya kuma, Trump ya yi kira ga Isra'ila da ta gaggauta dakatar da kai harin bam a Gaza.
