Sanarwar Sojojin Yaman Kan Harin Jiragen Sama A Eilat Da Beersheba

24 Satumba 2025 - 23:17
Source: ABNA24
Kakakin Rundunar Sojin Yemen Birgediya Janar Yahya Saree ya sanar a yau Laraba da dare cewa: Rundunar sojin Yaman ta kai wani farmaki mai inganci da jirage marasa matuka a kan wasu wurare biyu na makiya Isra'ila a yankin Umm al-Rishrash da ke kudancin Falasdinu aka mamaye.

Kamfanin dillancin labaran Ahlulbayt na kasa da kasa (ABNA) ya bayar da rahoton cewa: Saree ya bayyana cewa aikin ya samu nasarar cimma manufofinsa kuma tsarin tsaron makiya ba su iya kawar da shi ba, ya kara da cewa: "Wannan shi ne aiki na biyu a cikin sa'o'i 24 da suka gabata".

Ya kuma kara da cewa, an kai wannan farmakin ne ta hanyar amfani da jirage masu saukar ungulu da dama a kan wurare daban-daban na makiya Isra'ila a yankunan Ummul-Rishrash da Beersheba da ke kudancin Palasdinu da Isra’ila ta mamaye.

