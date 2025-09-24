Sanarwar Sojojin Yaman Kan Harin Jiragen Sama A Eilat Da Beersheba

Kamfanin dillancin labaran Ahlulbayt na kasa da kasa (ABNA) ya bayar da rahoton cewa: Saree ya bayyana cewa aikin ya samu nasarar cimma manufofinsa kuma tsarin tsaron makiya ba su iya kawar da shi ba, ya kara da cewa: "Wannan shi ne aiki na biyu a cikin sa'o'i 24 da suka gabata".
Ya kuma kara da cewa, an kai wannan farmakin ne ta hanyar amfani da jirage masu saukar ungulu da dama a kan wurare daban-daban na makiya Isra'ila a yankunan Ummul-Rishrash da Beersheba da ke kudancin Palasdinu da Isra’ila ta mamaye.
