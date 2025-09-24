Jagora: Duk Tattaunawar Da Amurka Ke Kayyade Sakamakonta Tun Farko Ba Ta Da Wani Amfani Kuma Mai Cutarwa Ce Ga Al’umma

Kamfanin dillancin labarai na Ahlul Baiti (ABNA): A farkon jawabin nasa, Jagoran juyin juya halin Musulunci ya taya murnar farawar farkon watan Mehr murnar zagayowar watan ilimi da koyon karatuwanda ke dauke da farin yunkurin miliyoyin samari da matasa da jarirai zuwa ga ilimi da basira, sannan kuma ya yi kira ga jami'an kasar musamman jami'an ma'aikatar ilimi da horarwa da ma'aikatar ilimi da ma'aikatar lafiya ta kasar Iran da su fahimci kima da muhimmancin wannan baiwar Allah da yayi wa wannan kasa ta Iran.
Haka nan kuma yayin da yake ishara da lambobin yabo kala-kala guda 40 da suka hada da lambobin zinare 11 da daliban kasar Iran suka samu a gasar kasa da kasa cikin watanni 2 da suka gabata, ya ce: Duk da yakin kwanaki 12 da kuma kalubalen da ya haifar, dalibanmu sun zo na daya a duniya a fannin ilmin falaki da samun matsayi mai kyau a sauran fannonin ilimi; kamar yadda wannan hazaka ta sa matasanmu suka haskaka a fagen kokawa a ‘yan kwanakin nan da kuma haifar da alfahari a wasan kwallon raga da wasu fannonin da suka gabata.
Har ila yau Jagoran juyin juya halin Musulunci ya yi ishara da zagayowar ranar shahadar shahidan Sayyid Hasan Nasrallah, inda ya bayyana manyan mujahidai a matsayin wata babbar kadara ga duniyar Musulunci da Shi'ar Labanon, inda ya ce: Dukiyar da Sayyid Hasan Nasrallah ya samar ciki har da kungiyar Hizbullah madawwamiya ce kuma za ta ci gaba da wanzuwa, kuma bai kamata a yi watsi da wannan muhimmin kadari a kasar Labanon ba.
A yayin da yake girmama tunawa da kwamandoji da masana kimiyya da sauran shahidan yakin kwanaki 12, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei ya mika ta'aziyyarsa ga iyalansu, tare da mayar da hankali kan muhimman batutuwan jawabin da ya gabatar ga al'ummar kasar kan gatari guda uku: muhimmancin hadin kai da amincin al'ummar Iran a cikin kwanaki 12 na yakin da ake yi da kuma samar da fa'ida a nan gaba, da kuma bayyana fa'idar da kasar take da shi. Uranium, da kuma bayyana irin karfi da hikimar matsayi na al'umma da tsarin mulki a tinkarar barazanar Amurka.
A yayin da yake bayani kan wannan batun farko, ya dauki hadin kan al'umma a matsayin babban abin da ya haifar da yanke kauna ga makiya a yakin kwanaki 12 inda ya ce: Harin da aka kaiwa wasu kwamandoji da wasu masu fada a ji, wata hanya ce da makiya suke neman haifar da hargitsi da firgici a cikin kasar, musamman ma a nan Tehran tare da taimakon ma’aikatansu, idan har suka samu damar fito da mutane su yi zanga-zanga kan tituna a domin kin jinin Jamhuriyar Musulunci ta Iran, tare da kawo kawo cikas ga lamurran kasa da kawo cikas ga ainihin tsarin, to zai zama tare da shirya wasu makirce-makircen ya zamo ya iya kawar da Musulunci a wannan kasa".
Ayatullah Imam Khamenei ya dauki gaggauta tantance magadan Shahidan kwamandojin da kuma inganci da kyakkyawar tarbiyar sojoji da hukumomin kasar bisa tsari da salo na daga cikin abubuwan da suke da tasiri wajen cin galaba a kan makiya, sai dai kuma ya jaddada cewa al'umma ita ce mafi tasiri a cikin shan kayen makiya, kuma tare da hadin kai da dunkulewa, kwata-kwata manufofin makiya ba suyi wani tasiri a kan al’imma ba, sai ya zamo Al’umma sun cika tituna wajen bada kariya da goyon baya ga Jamhuriyar Musulunci da kuma yin tofin allatsine ga makiya.
Haka nan kuma yayin da yake ishara da tambayar da makiya suke yi wa jami'ansu a Iran saboda gazawa da rashin anfaninsu, ya kara da cewa: Wakilan da suke zama 'yan koren sahyoniya da Amurka sun amsa cewa sun yi kokari, amma mutane ne suka juya mana baya, sannan jami'an kasar suka gudanar da harkokinsu.
Jagoran juyin juya halin Musulunci ya kira hadin kai da dunkulewar al'umma shi ne dalilin da ya sa shirin masu keta iyaka ya ci gaba da zama a banza marar anfani, yana mai jaddada cewa: Muhimmin Batu Shi Ne Cewa Har Yanzu Gagarumin Hadin Kai Yana Nan Kuma Yana Da Matukar Tasiri.
Yayin da yake sukar wadanda ta hanyar amso umarni daga kasashen ketare suke son su nuna cewa ai hadin kan al'ummar kasar yana da alaka da lokacin yakin kawai, ya kara da cewa: Wasu na ganin cewa sannu a hankali ana samun sabanin ra'ayi, kuma za a iya amfani da banbance-bancen kabilanci da banbance banbancen siyasa wajen jefa jama'a cikin rudani da tashin hankali, amma wannan karya ce gaba daya.
Haka nan kuma yayin da yake ishara da irin girman da dukkanin kabilun kasar suke da shi na kasancewarsu Iraniyawa, Ayatullah Khamenei ya ce: Mu ma muna da bambance-bambancen siyasa na dabi'a, amma idan aka fuskanci masu cin zarafi, ko yau ko gobe, al'umma gaba daya za su yo kan makiya kamar dunkulallen karfe.
Ya dauki Iran din a yau a matsayin Iran din da ta kasance a ranakun 13 da 14 ga watan Yunin bana, ya kuma kara da cewa: A wancan zamani, tituna cike da cunkoson jama'a da kuma take-taken da suke rerawa masu karfi na kiyayya da adawa ga Sahyuniwa la'anannu da kuma Amurka yar ta’adda, suna nuna mutunci da hadin kan al'ummar kasar, wanda har yanzu akwai shi kuma zai ci gaba da wanzuwa, kuma ba shakka kowa yana da alhakin kiyayewa ga wannan hadin kan da karfafa shi.
