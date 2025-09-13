Qatar Abokiyar Kawance Ce A Harin Da Aka Kaiwa Shugabannin Hamas

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na na Ahlul Baiti (AS) – ABNA– ya habarto cewa: Hujjatul-Islam Wal Muslimeen Sayyidd Jawad Naqwii, shugaban kungiyar farkawa ta Mustafa Ummah a Pakistan, a cikin hudubar sallar Juma'a a Lahore: Ita kanta Qatar ta kasance babbar abokiyar kawance a harin da aka kai wa shugabannin Hamas a Qatar, Mohammed bin Salman na da hannu a wannan lamarin. Qatar, Masar, Saudi Arabiya, Jordan da UAE kayan aikin Isra'ila ne don fuskantar gwagwarmaya.Kasashen Larabawa bakwai suna da aikin goyon bayan gwamnatin sahyoniyawa da kuma mayar da kawo karshen gwagwarmayar Hamas tamkar wata bukata ta siyasa.
Katar dai sansani ce ta Amurka, kuma wannan harin na kai tsaye hari ne kan Hamas. Amurka da Isra'ila suna tsara sabbin al'amura, kuma sojojin da suka yi shiru ko suka goyi baya sun zamo " kaskantattun runduna" kuma sun zamo abokan makiya.
