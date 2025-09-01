Afghanistan: Girgizar kasa mai karfin awo 6 Ta Yi Sanadin Mutuwar 800 Da Jikkatar Da Dama

Kamfanin dillancin labarai na Ahlul Bayt ABNA ya bayar da rahoton cewa, cibiyar bincike kan kasa da kasa ta Jamus GFZ ta sanar da cewa girgizar kasa mai karfin awo 6.0 a ma'aunin Richter ta afku a kudu maso gabashin Afghanistan.
A cewar Ajmal Darwish, mai magana da yawun ma’aikatar lafiya ta yankin, da farko mutane 9 ne suka mutu, yayin da wasu 25 suka jikkata a lamarin da ya faru a lardin Nangarhar da ke gabashin Afghanistan.
Cibiyar ta GFZ ta kuma sanar da cewa girgizar kasar ta afku a zurfin kilomita 10.
Amma a kididdigar baya-bayan nan kan girgizar kasar Afghanistan: Fiye da mutane 800 ne suka mutu yayin da kusan 3,000 suka jikkata.
A sa'a guda da ya gabata kakakin gwamnatin riko na kasar Afganistan ya sanar da cewa adadin mutanen da suka mutu a girgizar kasar a lardin Kunar na kasar Afghanistan ya kai 800.
Kakakin gwamnatin Afganistan, Zabihullah Mujahid, ya sanar da cewa, adadin mutanen da suka mutu sakamakon girgizar kasar da ta afku a lardin Kunar da ke gabashin Afghanistan ya kai 800.
Ya kara da cewa a wani taron manema labarai a yau (Litinin, 01 ga Satumba) ya kuma kara da cewa wasu mutane 2,500 sun jikkata a lardin.
Mujahid ya bayyana adadin wadanda suka mutu a lardin Nangarhar ya kai 12 yayin da wadanda suka jikkata ya kai 255.
Mujahid ya kara da cewa wasu mutane 58 a lardin Laghman da kuma wasu mutane hudu a lardin Nuristan na kasar Afganistan sun samu raunuka sakamakon girgizar kasar.
Kakakin Taliban ya dauki wannan adadi a matsayin na share fage inda ya ce tun da har yanzu kungiyoyin agaji ba su samu isa wasu yankunan lardin Kunar ta kasa ba, har yanzu ba a samu adadin wadanda suka mutu a wadannan yankuna ba.
Mujahid ya jaddada cewa gwamnati ta umurci dukkan sassan da su isa yankunan da abin ya shafa, sannan su yi amfani da dukkan kayayyakin da ake da su wajen binne gawarwakin, da kula da wadanda suka jikkata.
Your Comment