Yamen Ta Kai Hari Kan Muhimman Wurare A Isra’ila

Kamfanin dillancin labaran kasa da kasa na Ahlulbay (As) – ABNA – ya habarta cewa: Cikakkun bayanai kan kazamin harin da jiragen yakin Yaman suka kai kan wuraren da Isra’ila ta mamaye. Majiyoyi na yaren yahudanci sun ruwaito cewa kasar Yemen ta harba jiragen sama marasa matuka a yankunan da aka mamaye.
A cewar wadannan majiyoyin, tafiyar wadannan jirage marasa matuka za su dauki tsawon sa'o'i 6 zuwa 8 kuma ana sa ran za a harba makamai masu linzami yayin da suke isa sararin samaniyar Falasdinu da aka mamaye.
Tashar talabijin ta Channel 12 ta Isra'ila ta bayar da rahoton cewa, ta nakalto majiyoyin tsaro cewa, mun sanya ido kan yadda aka harba jiragen yaki marasa matuka daga kasar Yemen, kuma za mu fuskance su bayan sun yi kusa.
A sa'i daya kuma, Mohammed Al-Bakhiti, mamba a ofishin siyasa na kungiyar Ansarullah ta kasar Yemen, ya bayyana cewa, mun sami damar Ladabtar da kasashen Birtaniya da Amurka, kuma za mu yi hakan akan makiya yahudawan sahyoniya.
