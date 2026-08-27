An Buga Babban Littafi Mai Suna "Bisharar Littafi Mai Tsarki Game Da Zuwan Annabi Mai Girma Da Imaman Tsarkaka" + Hoto

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Tare da zuwan shekara ta 1501 mai albarka da haihuwar Annabi Mai Girma Muhammad Mustafa (SAW), tarin bincike mai suna "Bisharar Littafi Mai Tsarki game da Zuwan Annabi Mai Girma da Imaman Tsarkaka (AS)" bisa kulawa da ƙoƙarin Cibiyar Asr Zuhoor Aftab bugawa da yadawar kamfanin "Dalilu Ma" wanda yake shine mai yadawa; wani aiki wanda ya mayar da hankali kan batun bishara da alamun zuwan Annabin Musulunci (SAW) a cikin litattafan tsarki na baya, yana bayyana muhimmancin tattaunawa tsakanin addinai da kuma nazarin matsayin Annabin Rahma a cikin al'adun Allah.
Wannan kundin, wanda aka tsara shi a cikin juzu'i uku, bincike ne game da nazarin litattafan sama masu tsarki da kuma nazarin ra'ayoyin da ke da alaka da bisharar Annabi Mai Girma (SAW) da Ahlul-Bayt (AS). Juzu'i na farko na littafin yana nazarin batutuwa kamar zuwan Annabin Musulunci (SAW) a cikin Tsohon Alkawari da Sabon Alkawari, nazarin kalmomin Ibrananci da Girkanci da kuma nazarin rubutun da suka danganci su.
A cikin juzu'i na biyu, an mayar da hankali kan batutuwa kamar bisharar da suka shafi Sayyidah Zahra (AS), Imam Hussain (AS) da Alkur'ani Mai Girma a cikin Littafi Mai Tsarki. Juzu'i na uku kuma yana nazarin batutuwa kamar mai ceto na karshen zamani, nazarin bisharorin da suka danganci makomar tarihin ɗan adam da batutuwan da suka shafi Imam Mahdi (AS) a cikin Littafi Mai Tsarki.
Buga wannan aiki a ranar haihuwar Annabi Mai Girma (SAW) yana ba da damar sake nazarin muhimmancin "bishara" a matsayin ɗaya daga cikin ginshikan nazarin addinai; batun da zai iya zama tushen fahimtar zurfin alaka tsakanin annabawan Allah, nazarin gadon addinan Ibrahim da kuma ƙarfafa tattaunawar ilimi tsakanin mabiya addinai.
Marubucin wannan kundin littafai, Mai girma Farfesa Ismail Hemmati, ɗaya daga cikin malamai masu daraja da ke zaune a Kanada, bayan ƙoƙari da bincike na shekaru sama da 20, ya tsara wannan aiki da tsarin ilimi da bincike. A cikin wannan aikin, ya duba litattafan tsarki na Yahudawa da Kirista, kuma ya yi ƙoƙarin yin la'akari da batutuwan da suka shafi harshe, fassara, bambancin kwafi da fassarorin tafsiri wajen nazarin bisharorin.
Buga "Bisharar Littafi Mai Tsarki game da Zuwan Annabi Mai Girma da Imaman Tsarkaka (AS)" a irin wannan lokaci mai albarka, yana haɗa girmama haihuwar Annabin Rahma (SAW) da kuma sake gane matsayin bisharorin Allah, kuma yana ɗaya daga cikin matakai na gabatar da binciken da suka shafi Annabin Musulunci (SAW), Ahlul-Bayt (AS) da kuma gadon addinan sama.
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