Jamus Zata Samawara Da Sojoji Musulmi 3,000 Malaman Addinin Musulunci

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Musulmin da ke aiki a rundunar sojin Jamus, bayan shekaru da yawa na jira, zuwa karshen shekara ta 2026 a karon farko za su sami damar samun limaman soji na Musulunci; matakin da Ma'aikatar Tsaro ta Jamus ta dauka a matsayin wani mataki na biyan bukatun addini na kusan sojoji Musulmi 3,000 da kuma daidaita tsarin soji da al'ummar da ta fi bambancin addini. An dauki wannan shawarar ne a daidai lokacin da sojojin Furotesta, Katolika da Yahudawa suka shafe shekaru suna samun hidimomin limaman soji.
Kaftin "Halil" mai shekaru 36, wanda bayan shekaru goma na hidima a sojojin Jamus ya kai matsayin kaftin, yana daga cikin sojojin Musulmin da suka fuskanci rashin limamin addininsu a lokacin hidimarsu. Wanda ya yi karatu a fannin kimiyyar siyasa kuma yanzu yana aiki a matsayin jami'in ayyuka a "sashin sabis na yanar gizo da bayanai" na sojojin, ya ce imani da hidima ga al'umma yana daga cikin ibada. Duk da haka, a cewarsa, tun daga kwanakin farko na shigarsa soji, an yi ta tambayar dalilin rashin samun irin hidimomin addini da abokan aikinsa na Kirista da Yahudawa suke samu.
Ma'aikatar Tsaro ta Jamus yanzu tana shirin cike wannan gibin ta hanyar daukar limaman Musulunci. A karkashin sabon shirin, maimakon kulla yarjejeniya a hukumance tsakanin gwamnati da wata kungiyar Musulunci ta musamman, limaman Musulunci za su kasance karkashin kwangilar Ma'aikatar Tsaro kai tsaye. An zabi wannan hanya ne a yanayin da Musulmin Jamus ke karkashin cibiyoyi da ƙungiyoyi daga al'ummomi daban-daban sama da 40, kuma sabanin majami'un Katolika da Furotesta ko kuma majalisar Yahudawa ta Jamus, babu wata kungiya ta kasa guda da ke wakiltar dukkan Musulmi.
Muhimmancin wadannan hidimomin bai tsaya ga gudanar da bukukuwan addini kawai ba, limaman soji suna kasancewa tare da sojoji a lokuta kamar rikice-rikice na sirri, makoki, kafin tura su ayyuka, da kuma lokacin fuskantar tambayoyin ɗabi'a da tauhidi. Kanar "Torsten Weber", mai kula da harkokin limaman soji a Ma'aikatar Tsaro ta Jamus, ya ce yawancin sojojin Musulmin da aka bincika suna son samun hidimomin addini da suka dace da imaninsu. Halil kuma, yayin da ya jaddada cewa a baya ba shi da matsala wajen tattaunawa da limaman Furotesta, Katolika ko Yahudawa, ya yi imanin cewa a batutuwan da suka shafi tauhidi da ayyukan Musulunci, limamin Musulmi na iya samar da wata alaka ta daban da kuma amana.
Ma'aikatar Tsaro ta Jamus ta kuma yarda cewa sabon tsarin gwaji ne, kuma dole ne a gwada nasararsa da gazawarsa a aikace. Ma'aikatar tana fatan za ta dauki akalla limamin Musulmi daya a kwangila zuwa karshen wannan shekara, sannan ta fara horar da su. A cewar Weber, idan wannan tsarin ya yi nasara, za a iya fadada shi ga sauran al'ummomin addini, ciki har da Hindu da Buddha.
Wannan sabon mataki na zuwa ne a daidai lokacin da sojojin Jamus ke shirin fadada rundunarsu sosai a cikin shekaru goma masu zuwa, kuma jami'an tsaron kasar sun yi imanin cewa samar da sojojin da suka fi wakiltar al'umma na iya taimakawa wajen daukar sabbin sojoji. A cikin wannan tsarin, al'ummar Musulmi da ke da kusan kashi 6.6 na al'ummar Jamus, sun zama ɗaya daga cikin kungiyoyin da ake mayar da hankali wajen daukar sojoji.
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