Rikici Tsakanin Riyadh Da Abu Dhabi Yana Ƙara Tsamari

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya bayyana cewa Saudiya ta ƙara matakan bincike da sa ido kan musayar kuɗi zuwa UAE. Wani mataki wanda bisa ga shi, ma'amaloli masu alaƙa da UAE suka shiga cikin rukunin ma'amaloli waɗanda, saboda haɗarin kuɗaɗen da ba bisa doka ba, suna buƙatar bincike sau biyu.
Majiyoyi uku masu sanayya sun shaida wa Reuters cewa babban bankin Saudiya a farkon wannan shekara, ya sanar da manyan bankunan ƙasar game da aiwatar da ƙarin matakan sa ido kan biyan kuɗi masu alaƙa da UAE.
Har ila yau, ƴan kasuwa shida sun shaida wa Reuters cewa bankunan Saudiya sun jinkirta ko mayar da musayar kuɗin kamfanoninsu a cikin kuɗaɗe daban-daban, ba tare da bayar da bayani a hukumance game da dalilin wannan mataki ba.
Dokokin babban bankin Saudiya sun tilasta cibiyoyin kuɗi su yi bincike sau biyu lokacin da suke mu'amala da abokan ciniki ko yankunan da ke da haɗarin kuɗaɗen haram, tallafin ta'addanci, da sauran laifuffukan kuɗi.
Wata majiya ta huɗu, wadda ke jagorantar wani kamfani na yamma da ke aiki a Saudiya, ta ce kamfanoninta su ma sun sami wannan bayani lokacin da suke tambayar bankin su dalilin jinkirin ma'amaloli.
Majiyoyi biyu kuma sun bayyana cewa sabbin matakan sun sanya UAE tare da wasu ƙasashe fiye da shida na yankin a cikin ƙasashen da Saudiya ta rarraba su a matsayin masu haɗarin laifuffukan kuɗi.
Daga cikin waɗannan ƙasashe akwai Lebanon, Sudan ta Kudu, da Iraki, waɗanda duk suna cikin jerin launin toka na ƙungiyar aiki ta kuɗi (FATF). Jerin da ya haɗa da yankunan da ke ƙarƙashin sa ido sau biyu.
FATF a shekara ta 2024, ta cire UAE daga jerin launin toka bayan da Abu Dhabi ta yi gyare-gyare a tsarin yaƙi da kuɗaɗen haram. Shawarar da wasu cibiyoyi masu yaƙi da cin hanci suka yi la'akari da ita a matsayin da riga malam masallaci.
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