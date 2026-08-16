Masani A Isra’ila: Shugabancin Iran, Tudun Tsauri Ne A Shirye Yake Don Fuskantar Dogon Yaƙi

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) – ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Raz Zimmt, darektan shirin Iran da fagen Shi'a a cibiyar nazarin tsaron ƙasa na Isra’ila a cikin wata makala a jaridar "Yedioth Ahronoth" ya yi iƙirarin cewa: Iran yanzu ta sanya sharudda masu tsauri don komawa yarjejeniya mai yiwuwa da Amurka, kuma tana buƙatar dage takunkumi, 'yantar da kadarorin da aka daskare, da kuma dage killacewar teku.
Ya kuma ce: Tehran ta buƙaci dakatar da rikice-rikice a sauran fagage, musamman Lebanon da Falasdinu, kuma ta sanya sake buɗe mashigar Hormuz a kan aiwatar da alkawuran Amurka.
Wannan masanin Isra’ila ya kuma yi nuni ga nadin da aka yi a baya-bayan nan a tsarin tsaro na Iran, kuma ya yi iƙirarin cewa waɗannan canje-canje na nuna motsin Tehran zuwa ga tsarin soji mai tsauri.
A cewarsa, haɗa sansanin Khatamul-Anbiya da babbar cibiyar hafsoshin sojoji an yi shi ne da nufin inganta tsarin yanke shawara da rage ayyuka masu yawa, kuma tabbatarwar da aka yi a cikin hukunce-hukuncen nadin kwamandoji na nuna ƙaruwar shiri don ayyukan kai hari.
Zimmt a ƙarshe ya yarda cewa wannan hanya tana nufin rufe hanyar tattaunawa gaba ɗaya daga Iran ba, amma ya yi ishara da yiwuwar komawar Tehran zuwa yanayin da take kafin yaƙi a nan gaba kaɗan.
Ya kara da cewa: Jagoran Iran yana ƙoƙarin tabbatar da nasarorinsa, ciki har da ikon hana hare-hare da ikon sanya tsada ga sojojin Amurka da ƙasashen yankin, kuma a gaban ƙarin matsin lamba, yana motsawa zuwa matsayi mai tsauri, mai ƙalubale, da kuma shiryawa don dogon yaƙi.
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