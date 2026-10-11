Rahoto Cikin Hotuna | Na Jana'izar Gawar Shahidi «Abbas Aghaei» - Qom

A yau Lahadi (11/10/2026) gawar shahidi Abbas Aghaei wanda aka shahadantar a hare-haren ta'addanci a Zahedan, bayan yin bankwana a Masallacin Imam Hassan Askari (A.S), an yi rakiyar jana'izarsa a kan hannayen jama'a da abokan aikinsa zuwa haramin Sayyidah Fatimah Ma’asuma (A.S). Bayan an yi masa sallah da jagorancin Ayatullah Fazel Lankarani, an mayar da shi don binnewa a makabartar shahidai ta Ali ibn Ja'far (A.S).
11 Oktoba 2026 - 19:30
Lambar labari: 1876789
Source: ABNA24
Hoto: Hamid Abedi
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