Jirgin Ruwa Mai Dauke Da 'Yan Gudun Hijira Rohingya Ya Kife, Ana Zulumin Mutuwar Mutane 500

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Bisa ga bayanin da aka samu, an sami wani babban hatsarin ruwa a Tekun Bengal kusa da gabar tekun Myanmar. Akwai labarin nutsewar jiragen ruwa guda biyu da ke ɗauke da 'yan gudun hijira Rohingya. A bayanin farko, ana fargabar cewa kimanin mutane 500 ne suka ɓace ko kuma suka mutu a wannan hatsari.
Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana tsananin damuwarsu game da wannan lamari. Duk da haka, har yanzu ba a tabbatar da adadin waɗanda suka mutu a hukumance ba, amma idan alkaluman sun tabbata, wannan na iya zama ɗaya daga cikin manyan hatsarorin 'yan gudun hijira na ruwa a duniya.
Waɗannan jiragen ruwa guda biyu sun tashi ne daga lardin Rakhine da rikici ya shafa a Myanmar a ƙarshen watan Yuni. Wasu fasinjoji kuma sun hau daga sansanonin 'yan gudun hijira a Bangladesh.
An ba da rahoton cewa jirgin ruwa na farko yana ɗauke da mutane kusan 250. Bayan shiga cikin teku, an rasa hanyar sadarwa da wannan jirgin. Jirgin na biyu kuma yana ɗauke da fasinjoji kusan 280, wanda ya nutse a ranar 8 ga Yuli a kusa da gabar tekun Ayeyarwady na Myanmar.
Wannan hatsari ya faru ne a daidai lokacin da ake yanayin damina a Tekun Bengal. A wannan lokacin, iska mai ƙarfi, ruwan sama mai yawa, da manyan igiyoyin ruwa na sa tafiya ta jirgin ruwa ta zama mai haɗari sosai.
Hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargadin cewa tsallaka Tekun Bengal a lokacin damina na iya zama mai haɗari ga bakin haure da 'yan gudun hijira.
Kimanin 'yan gudun hijira Rohingya miliyan 1.2 da aka kora daga Myanmar suna zaune a Bangladesh a halin yanzu. Saboda rikici da takunkumi da suka daɗe a Myanmar, ɗimbin mutanen Rohingya suna ƙoƙarin tafiya ta hanyoyin ruwa zuwa kasashen kudu maso gabashin Asiya don neman ingantacciyar rayuwa.
Yawancin al'ummar Rohingya da ke zaune a Myanmar suna fuskantar matsaloli da yawa game da motsawa da samun ababen more rayuwa.
Mutuwar 'yan gudun hijira Rohingya ta hanyar Tekun Bengal da Tekun Andaman ta faru a baya. A cikin waɗannan hatsarori, mutane da yawa ciki har da mata da yara sun rasa rayukansu.
A cewar Hukumar 'Yan Gudun Hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya (UNHCR), a shekarar 2025, dubban Rohingya sun bi hanyoyin ruwa masu haɗari, inda ɗaruruwan suka mutu ko kuma suka ɓace. Hukumar ta bayyana wannan hanyar ta Tekun Bengal a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyin ruwa mafi haɗari a duniya ga 'yan gudun hijira da bakin haure.
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