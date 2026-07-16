Indiya Ta Hana Tura Ma'aikatan Ruwanta Kan Jiragen Ruwa Masu Wucewa Ta Mashigar Hurmuz

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Hukumomin Indiya sun fitar da umarnin ga masu mallakar jiragen ruwa da manajansu da kamfanonin daukar ma'aikatan ruwa, wanda ya hana tura ma'aikatan ruwa 'yan Indiya a kan jiragen ruwa da ke da tafiya ta mashigar Hurmuz, har zuwa wani lokaci.
A cikin wani rahoto na jaridar Burtaniya "The Independent," babban ofishin jigilar kayayyaki, a cikin wani umarni da aka fitar a cikin dare na Laraba, ya ce "ba a yarda a tura ma'aikatan ruwa 'yan Indiya a kan jiragen ruwa da ke da tafiya ta mashigar Hurmuz ba har sai an ba da sabon umarni."
Wannan matakin ya zo ne a cikin sake tashin hankali a yankin "Gabas ta Tsakiya," da kuma abin da ke tattare da shi na fargaba game da tsaron zirga-zirgar ruwa a mashigar.
Indiya ita ce kasa ta uku mafi girma wajen samar da ma'aikatan ruwa a duniya, inda fiye da ma'aikatan ruwa 'yan Indiya 300,000 ke aiki a kan jiragen ruwan duniya, bisa ga bayanan gwamnati.
Wannan ya biyo bayan sanarwar Iran, a baya, na rufe mashigar Hurmuz har zuwa ƙarshen tsoma bakin Amurka a yankin, a kan sabon hare-haren soji da ta kai wa Iran.
Yayin da mai magana da yawun sojojin Iran, Birgediya Janar Mohammad Akrami-Nia, ya tabbatar da cewa sake bude mashigar yana da alaƙa da bin Amurka da sassan yarjejeniyar fahimtar juna, da dakatar da ayyukan gaba, da kuma bin dokokin Iran.
Amurka ta sake fara ta'addancin a kan Iran tun 'yan kwanakin da suka gabata, tana mai kai hari a kan tashoshin jiragen ruwa da yankuna a kudancin Iran, a gefe guda, Iran tana mayar da martani ga ci gaba da ta'addancin Amurka ta hanyar kai hari a kan sansanoni da cibiyoyi da wuraren Amurka masu muhimmanci a yankin.
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