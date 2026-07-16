Najeriya: Hukumar Yaki Da Cin Hanci Ta Kwace Kadara 48 Ta Tsohon Ministan Shari'a

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: Kotun tarayya ta Najeriya ta bayar da umarnin kwace kadarori 48 masu alaka da tsohon ministan shari'a, Abubakar Malami, a matsayin na gwamnati bayan ta yi la'akari da cewa suna wakiltar kudaden da ake zargin suna da alaka da ayyukan da ba na doka ba.
Mai shari'a Joyce Abdul-Malik, a kotun tarayya mafi girma a babban birnin Abuja, ta ce hukumar yaki da laifukan tattalin arziki da kudi ta gabatar da isassun dalilai na zargin cewa an sami kadarorin ta hanyoyin da ba na doka ba, ba daga tushen samun kudin shiga na halal ba.
Kotun ta bayar da umarnin kwacewa ta wucin gadi a ranar 1 ga Yuli, kuma ta bai wa bangarorin da abin ya shafa wa'adin kwanaki 14 don gabatar da dalilan da za su hana canja wurin kadarorin zuwa gwamnati na dindindin, kafin wa'adin ya kare a ranar Talata ba tare da an hana aiwatar da hukuncin ba.
Kadarorin da aka kwace sun hada da wani gidan alfarma a Abuja, da filin jami'a, da masana'antar kayayyakin noma, tare da wasu kadarori da ke arewacin Najeriya.
Malami ya rike mukamin ministan shari'a tsakanin shekarun 2015 zuwa 2023, a lokacin shugabancin Muhammadu Buhari, kuma ta haka ya kasance babban jami'in shari'a na gwamnatin Najeriya.
Tsohon ministan yana fuskantar tuhume-tuhume 16 da suka shafi wawure kudi da hada baki a cikin hada-hadar biliyoyin Naira, a cikin shari'ar da hukumar yaki da laifukan tattalin arziki da kudi ta gabatar. Malami ya sha musanta laifukan da ake tuhumarsa da su.
Hukuncin kwace kadarorin ba ya wakiltar hukunci na ƙarshe a shari'ar laifin da tuhumar Malami, amma yana ba gwamnati mallakar kadarorin da kotun ta gamsu da akwai dalilai na zargin alakar su da kudaden da ba na doka ba.
Wannan shari'ar na cikin kamfen din hukumomin Najeriya na bin diddigin cin hanci da kwashe dukiyoyin da ke da alaka da tsoffin jami'ai, a daidai lokacin da hukumomin yaki da cin hanci ke fuskantar matsin lamba don ƙarfafa gaskiya da kuma tabbatar da bin tsarin shari'a a shari'o'i.
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