Afirka Ta Kudu: Tawagar Tsaro Ta Musamman Ta Fara Bincike Kan Kisan Wani Shugaban Adawa

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) - ABNA – ya bayar da rahoton cewa: 'Yan sandan Afirka ta Kudu sun kafa tawagar tsaro ta hadin gwiwa da fannoni daban-daban don bincike kan kisan Andile Mfwayilwa Somgsada, shugaban kungiyar "March and March" mai adawa da hijira a lardin Gauteng, bayan an harbe shi a wajen gidansa a gabashin Johannesburg.
Kungiyar ta ce an harbe Somgsada a lokacin da yake barin gidansa a ranar 4 ga Yuli, kuma an kai shi asibiti kafin ya mutu sakamakon raunukansa bayan 'yan kwanaki. 'Yan sanda ba su bayyana wanda ya kai harin ba ko kuma dalilinsa ba tukuna.
Mai aiki a matsayin kwamishinan 'yan sanda na kasa, Pauline Dembani, ta tabbatar da cewa kafa tawagar da fannoni daban-daban tana nuna muhimmancin da ake ba wa lamarin, kuma ta yi alkawarin gudanar da cikakken bincike don gano yanayin laifin da kuma gurfanar da masu alhaki.
Mai magana da yawun kungiyar, Sandile Dube, ya yi tunanin cewa kisan na iya kasancewa da alaƙa da kamfen din su na neman barin bakin haure da ba su da takardun doka, kuma ya yi nuni da cewa wasu shugabannin kungiyar sun sami barazana da gargadi. Kungiyar ba ta gabatar da hujjojin da ke tabbatar da alaƙar laifin da ayyukanta ba, yayin da bincike ke ci gaba.
"March and March" ta buƙaci 'yan sanda su ba da kariya ga shugabanninta, kuma ta bayyana aniyar ta na ci gaba da tafiye-tafiyen mako-mako da kuma ƙara yawaita bayan kisan Somgsada. Kungiyar ta ayyana ranar 30 ga Yuni a matsayin ranar da bakin haure marasa izini za su bar ƙasar, kuma ta yi alkawarin shirya ayyuka a kowace Alhamis har sai an amsa buƙatunta.
A cikin 'yan makonnin da suka gabata, kamfen din adawa da bakin haure ya ƙaru a Afirka ta Kudu, inda masu zanga-zanga suka kutsa cikin gidaje a Johannesburg suna neman bakin haure da ake zargin ba su da takardun zama, kuma suka kai su ga motocin 'yan sanda, duk da gargadin gwamnati game da ba wa fararen hula aikin aiwatar da dokokin hijira.
A wani lamari na daban, 'yan sanda sun kama mutane biyar a lardin Limpopo saboda zargin yin kama da ma'aikatan hijira da kuma tilasta wa wani dan Najeriya rufe shagonsa, kafin hukumomi su tabbatar da cewa izininsa da takardun aikinsa suna da doka.
Zanga-zangar ta zo daidai da korar ko mayar da bakin haure 'yan Afirka sama da 53,000 daga Afirka ta Kudu a cikin kusan wata guda, yayin da 'yan sanda suka kama ɗaruruwan mutane saboda tashin hankali, tsoratarwa da gudanar da binciken takardun ba bisa ka'ida ba ga bakin haure.
Shugaba Cyril Ramaphosa ya yi gargadin ɗora alhakin matsalolin tattalin arziki da zamantakewa ga bakin haure, kuma ya jaddada cewa aiwatar da dokokin zama da hijira aikin hukumomin ƙasa ne, ba ƙungiyoyi ko mutane ba.
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