Rahoto Cikin Bidiyo | Sheikh Al-Karbala'i Ya Jagoranci Sallah Ga Gawa Mai Tsarki Ta Shahid Imam Khamene'i A Haramin Karbala
9 Yuli 2026 - 13:54
News ID: 1837806
Source: ABNA24
Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya - ABNA - Wakilin Marja’iyyar Alawiyyah a Iraki kuma mai kula na shari'a na haramin Husaini, Sheikh "Abdul-Mahdi Al-Karbala'i," ya jagoranci masu sallah, da sallar jana'iza a kan gawar mai tsarki na Imam Jagora Shahid Sayyid Waliyil Amr "Ali Khamene'i" (Allah Maɗaukaki Ya yarda da shi) a farfajiyar haramin Husaini mai tsarki a birnin Karbala.
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