Iran: An Samu Canjin Lokacin Jana'izar Shahidin Jagora A Mashhad

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya - ABNA: An fitar da sanarwa mai lamba uku ta kwamitin banwana da jana'izar Shahidin Iran a Mashhad mai tsarki.
Saboda gagarumar tarya da ba a taɓa yin irinsa ba da kuma girmamawa daga al'ummar Iraki, musamman a Najaf Ashraf da Karbala mai tsarki, ga gawar Imam Mujahidi Shahidi, lokacin isowar gawarwakin zuwa Mashhad mai tsarki ya sami jinkiri.
A kan haka, za a gudanar da taron maraba da jana'izar da karfe 14:00 na ranar Alhamis 9 ga Yuli, daga titin Imam Raza (A.S) zuwa haramin Imam Ridha mai tsarki As.
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