An Gudanar Da Jana'izar Alamtawa Ga Shahidin Al’umma A Jihar Bauchi, Najeriya + Hatuna

Bisa Rahoton Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya - ABNA - Wasu gungun 'yan Shi'a na jihar Bauchi, Najeriya, yayin da suka halarci hussainiyar Muhammad Bauchi a wannan yanki sun gudanar da ayyukan addini na lokutan makoki na Aba Abdillahil-Husain (A.S), sun yi jana'izar alamtawa da rakiyar gawar Jagora shahidin Iran Ayatullahil-Uzma Imam Khamene'i da iyalinsa masu daraja.
A wannan taron, Sheikh Ahmad Bauchi, ɗaya daga cikin jagogorin harkarr Musulunci ta Najeriya kuma ɗaya daga cikin masu wa'azi na addini a yankin, ya yi jawabi da waƙoƙin juyayi.
Ya kamata a lura cewa, jihar Bauchi yanki ne mai cike da dausayi da koren yanayi da albarka da ke arewa maso gabashin Najeriya, wanda mafi yawan mazaunanta Musulmai 'yan Ahlus-Sunnah ne, kuma a 'yan shekarun baya, da ƙoƙarin harkar Musulunci ta Najeriya, 'yan Shi'a ma sun sami matsayi mai kyau a wannan yanki.
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