Labarai Cikin Hotuna | Na Taron "Imam Khamene'i; Jagoran Gwagwarmaya Na Har Abada"

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Tawagogi daga Majalisar Malaman Shi'a na kasashen duniya da wasu malamai da manyan 'yan Shi'a, tare da shugabanni da masana na duniyar Musulunci da shugabannin fagen gwagwarmaya, sun halarci wannan taron na kasa da kasa mai taken "Imam Khamene'i; Jagoran Gwagwarmaya Na Har Abada." An gudanar da wannan taron a ranar Asabar 04 Yuli a dakin taron shugabannin Tehran tare da halartar shugaban ƙasa mai girma.
5 Yuli 2026 - 16:55
News ID: 1835977
Source: ABNA24
Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Tawagogi daga Majalisar Malaman Shi'a na kasashen duniya da wasu malamai da manyan 'yan Shi'a, tare da shugabanni da masana na duniyar Musulunci da shugabannin fagen gwagwarmaya, sun halarci wannan taron na kasa da kasa mai taken "Imam Khamene'i; Jagoran Gwagwarmaya Na Har Abada." An gudanar da wannan taron a ranar Asabar 04 Yuli a dakin taron shugabannin Tehran tare da halartar shugaban ƙasa mai girma.
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