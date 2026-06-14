Amerika: Musulmin Amurka Su Na Cikin Guguwar Ƙiyayya

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Harin da aka kai a San Diego ba wai kawai wani lamari ne da ya zamo sabanin ayyukan kyamar Musulunci a Amurka ba; ana iya samun ƙiyayya, ko wariyar launin fata ga Musulmai, a cikin al'ummomin gida a duk faɗin ƙasar, kuma kiyayyar na bayyane a cikin maganganu da manufofin Donald Trump, da jami'an gwamnati, da 'yan majalisa, baya ga masu kishin ƙasa na Kirista masu tsattsauran ra'ayi da Yahudawa masu ɗauke da makamai.
Kyamar Musulunci ta zama ga Musulmai kamar yadda kyamar Yahudawa ga wadanda ba yahudawa ba. Tana da tushe a cikin ƙiyayya da rashin haƙuri ga imanin addini da al'adun Musulmai, kuma tana barazana ga tsarin dimokuradiyya na Amurka. Kamar yadda masu kyamar Yahudawa da masu wariyar launin fata suke, masu nuna kyamar Musulunci su ne farkon waɗanda suke cewa ba su haka ba; a maimakon haka, suna kare halayensu na adawa da Musulmai da mayar da su abin zargi, suna iƙirarin cewa suna barazana ga Amurka, suna nuna su a matsayin "wani", suna jayayya cewa wannan al'umma ba ta cancanta ba, ba za ta iya haɗuwa ba ko kuma yin biyayya.
Kafofin yada labarai na yau da kullun, da kuma a 'yan shekarun nan kafofin sada zumunta, sun taka muhimmiyar rawa wajen yada tsoro, inda suka samar da dandamali ga maganganun da suke adawa da Musulunci da Musulmai daga shugabannin siyasa da addini, da kuma gungun wasu "masu yada ƙiyayya
An yi amfani da kyamar Musulunci wajen ba da hujjar kisan kiyashi a Gaza, tare da goyon bayan Amurka ga Isra'ila duk da ikirarin kisan kiyashi. A ƙarshe, kyamar Musulunci ba za a kawar da ita da sauri ba, kuma tana cikin al'ummar Amurka kamar wani ra'ayi da ake yarda da shi. Ana cin zarafin Musulmin Amurka ta hanyar maganganun ƙiyayya daga jami'ai, kafofin yada labarai, da kuma siyasa, wanda ke haifar da tashin hankali a masallatai da wuraren taruka.
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