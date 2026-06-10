Labarai Cikin Hotuna | Na Tarukan Al’ummar Iran A Darare A Qom

Ayatullah Muhammad Javad Fazel Lankarani a cikin taron dare na sansanin al'adu na Jami'ar Tulu' Mehr a dandalin Risalat na Qom, yayin da yake karanta ayar:
«إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ»
"Lalle ne waɗanda suka ce: Ubangijinmu Allah ne, sa'an nan suka tsayu, mala'iku suna sauka a garesu," ya bayyana tsayin daka na shekaru 47 na al'ummar Iran a matsayin babban misali na saukar mala'iku, kuma ya ce: A yau ana ganin tasirin hakan ga mutanen da suka ji labarin harin makiya, amma maimakon su gudu zuwa wuraren fakewa, sai su ka tsaya a kan rufin gidaje suna kallo, ba su da wani tsoro ko fargaba.
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