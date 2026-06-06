Rahoto Cikin Hotuna | Bukukuwa Idil Ghadeer A Yemen

6 Yuni 2026 - 11:16
News ID: 1823175
Source: ABNA24
Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya: An gudanar da bukukuwa da jawabi a gundumomin Anas, Al-Hada, Dhuwaran, Mifa'at Anas, Jahran da Wasab Al-Safil a lardin Dhamar, don tunawa da ranar nadin halifancin Imam Ali bin Abi Talib (a.s), a karkashin taken: "Duk wanda na kasance shugabansa ne, to wannan Ali ne shugabansa ne." A yayin bukukuwan an gabatar da jawabai waɗanda a dunkule suka yi nuni da muhimmancin murnar tunawa da ranar, da ƙarfafa tabbatuwa da riko ga hannun da Annabi Mustafa (S.A.W) ya ɗaga a ranar Ghadir, da kuma buƙatar al'umma ta jagorantar da Imam Ali (K.A.W) a matsayin jagora, imam, majibinci kuma shugabanta.
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