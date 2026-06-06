Rahoto Cikin Hotuna | Na Girke Sojojin Wanzar Da Zaman Lafiya Na MDD A Kudancin Lebanon

6 Yuni 2026 - 09:46
News ID: 1823057
Source: ABNA24
Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya bayar da rahoton cewa: Sojojin wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya da manyan motoci sun shiga ƙauyen Dabin na Lebanon da ke kudancin ƙasar don share tarkacen da suka rage daga rikice-rikicen baya-bayan nan. Dabin shine yanki na farko da sojojin Isra'ila suka lalata tare da rushewa baya ga sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta, da nufin rage tashin hankali a kan iyaka da samar da damar fara tattaunawar zaman lafiya mai faɗi.
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