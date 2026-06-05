Hamas Karkashin Jagorancin Khalil Hayya Sun Isa Alkahira Domin Sabon Zagayen Tattaunawa

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Tawagar mai girma ta ƙungiyar Hamas karkashin jagorancin Khalil Hayya, da yammacin yau Juma'a domin gudanar da sabon zagaye na tattaunawar tsagaita wuta da ganawa da ƙungiyoyin Falasdinu, ta shiga Alkahira, babban birnin Masar.
Dangane da sanarwar ƙungiyar Hamas, wannan tawagar da ta ƙunshi Zaher Jabarin (mai kula da Hamas a Yammacin Kogin Jordan), "Hussam Badran" da "Ghazi Hamad" (membobin ofishin siyasa na wannan ƙungiya), za su gana da tattauna da jami'an Masar da 'yan'uwa masu shiga tsakanin sulhu.
Manufar waɗannan ganawar ita ce, kammala aiwatar da matakin farko na yarjejeniyar tsagaita wuta, dakatar da maimaicin ta'addancin da gwamnatin Isra’ila ke yi wa zirin Gaza, da kuma nemo hanyoyin da suka dace don shiga mataki na biyu na yarjejeniyar.
Bayan haka, tawagar Hamas za ta kuma gana da ƙungiyoyi da bangarorin Falasdinu. Za a gudanar da waɗannan ganawar da nufin samar da yunkuri ɗaya na ƙasa game da batutuwa daban-daban da kuma cimma yarjejeniya kan hanyoyin fuskantar ƙalubalen da al'ummar Falasdinu ke fuskanta.
Za a fara sabon zagaye na tattaunawar Hamas da jami'an Masar da masu sulhu na kwanaki da yawa daga gobe Asabar.
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