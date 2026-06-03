Handala Ta Mika Bayanan Jami'ai Da Sansanonin Sirri Na Amurka Ga Irgc

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Handala a cikin wata sanarwa ta bayyana cewa bayanan da suka shafi jami'an da ke cikin rundunar sojan ruwa na Amurka da kuma wuraren da sansanonin sirrinsu suke a yankin, suna hannun wannan kungiya.
Rundunar yanar gizo ta Handala a cikin wata sanarwa, yayin da take ishira da babban harin hadaka da aka yi safiyar yau wanda ya biyo bayan "ta'addancin sojan Amurka", ta bayyana cewa ta ba da sabon bayanan da aka sake yadawa na manufofin da suka shafi sansanonin sojan Amurka ga rundunonin makamai masu linzami da jiragen marasa matuki na Dakarun juyin juya halin Musulunci, kuma dukkan manufofin da aka kayyade an kai musu hari cikin nasara.
A ci gaban wannan sanarwa sun ce bayanan da suka shafi jami'an da ke cikin rundunar sojan ruwa na Amurka da kuma wuraren da sansanonin sirrinsu suke a yankin, suna hannun wannan kungiya.
Handala ta yi gargadin cewa idan aka ci gaba da ayyukan sojan Amurka, wadannan manufofin na iya fuskantar hare-hare na gaba.
Kungiyar ta kuma jaddada cewa kafin hare-haren na baya-bayan nan, an aika da sakonnin gargadi ga fararen hula da ke kusa da wasu daga cikin wadannan sansanonin, kuma an bukaci su bar yankin.
Handala a wani bangare na sanarwar ta, ta ba da shawara ga sojojin Amurka da iyalansu su bar kasashen yankin, kuma ta yi gargadin cewa ci gaba da kasancewarsu na iya haifar da "sakamako mai daci".
A karshe, rundunar yanar gizo ta Handala ta yi gargadi ga CENTCOM cewa duk wani sabon aikin soja za a fuskance shi da martani mai fadi.
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