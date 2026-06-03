Jiragen Marasa Matuki Na Hizbullah Sun Ci Gaba Da Zama Babbar Barazana Ga Sojojin Isra'ila

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Jaridar Ibrananci Yedioth Ahronoth ta rubuta cewa sojojin Isra'ila suna gudanar da bincike don gano dalilan da suka sa jiragen marasa matuki na Hizbullah suka yi nasarar kai hare-hare a cikin dare.
Rahoton ya nuna cewa sojojin Isra'ila masu mamaya suna mai da hankali musamman kan yadda jiragen marasa matuki na Hizbullah na kunar bakin wake suke samun nasarar kai hari kan manufofinsu a cikin dare.
Majiyoyin labarai na Isra'ila masu mamaya sun bayyana cewa amfani da jiragen marasa matuki na kunar bakin wake da Hizbullah ke yi a cikin dare ya kara dagula damuwa a cikin sojojin Isra'ila, kuma suna binciken bangarori daban-daban game da wannan batu.
Rahoton ya kara da cewa bayan hare-haren jiragen marasa matuki da aka kai wa, sojojin Isra'ila na tunanin rage yawan manyan kayan aikin soja da motocin Isra'ila a Lebanon.
Tun da farko, kafafen yada labarai na Isra'ila sun bayyana cewa kungiyar Hizbullah tana amfani da jiragen marasa matuki da ke dauke da kyamarorin hangen nesa na dare da na'urorin sa ido na zafin jiki na zamani, wanda hakan ya ba su damar samun fa'ida mai tasiri a ayyukan dare.
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