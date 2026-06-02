Hare-Hare 36 Na Isra'ila Sun Shahadantar Da Mutum 12 Tare Da Raunata 35 A Kudancin Lebanon

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: A wani harin da sojojin Isra'ila suka kai ta sama a garin Abbasieh da ke gundumar Tyre, mutum hudu sun shahada. Bugu da kari, a hare-hare ta sama zagaye shida da gwamnatin Sahyuniyya ta kai a unguwar Al-Arab da ke Deir Al-Zahrani, mutum takwas sun shahada da wasu 16 — ciki har da yara biyar da mata shida — suka jikkata, kuma an lalata gine-ginen zama.
A wani hari ta sama da aka kai a yankin Al-Jadida Ansar, mutum uku, ciki har da yara biyu, sun jikkata. A Al-Adousieh, an kai hari kan wani babur da harin sama na sojojin Isra'ila, wanda ya janyo raunuka uku.
Jiragen yakin makiya na Sahyuniyya sun kuma kai hari a kusa da Asibitin Hiram da ke Tyre, wanda ya janyo raunin ma'aikatan asibitin 13 daga cikin ma'aikatan likita da jinya.
A halin da ake ciki, Ma'aikatar Harkokin Wajen Qatar ta fitar da sanarwa tana yin Allah wadai da ci gaba da hare-haren Isra'ila a Lebanon, fadada mamayar da sojojin gwamnatin suka kai a kasa a kudancin Lebanon, da kuma kai hari kan fararen hula. Ta bayyana wadannan ayyuka a matsayin tashin hankali mai hadari, cin zarafi karara ga ikon Lebanon, da kuma karya dokar jin kai ta duniya karara. Ma'aikatar ta yi kira ga kasashen duniya da su tilasta wa hukumomin gwamnatin mamaya ta Isra'ila su dakatar da hare-harensu na maimaitawa a kan Lebanon.
Hamish Falconer, Mataimakin Ministan Harkokin Wajen Burtaniya, shi ma ya yi gargadin cewa ci gaba da kai hare-hare a Lebanon yana durkusar da kokarin diflomasiyya kuma yana da tasirin da ba za’a yarda da shi ba kan fararen hula. Ya bayyana cewa dole ne a dakatar da fadada tashin hankalin da Isra'ila ke yi.
Johann Wadephul, Ministan Harkokin Wajen Jamus, ya nuna damuwa game da fadada mamayar da gwamnatin Isra'ila ta kai a kasa a kudancin Lebanon, kuma ya yi gargadin cewa kara fadada rikicin soja na iya kara dagula yanayin rashin kwanciyar hankali da ake ciki.
