Isra’ila Ta Janye Kai Harin Bama-Bamai Kan Labnon Bayan Iran Ta Yi Gargadi

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Biyo bayan gargadin da Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta yi game da sakamakon duk wani sabon ta'addanci da za a kai wa Lebanon, gwamnatin yahudawa ta ja da baya daga harin da ta shirya kaiwa unguwar Dahieh ta kudancin Beirut.
Donald Trump, shugaban ƙasar Amurka, a cikin wani sako ya yi iƙirarin cewa, bayan tattaunawar wayar tarho da Benjamin Netanyahu, firayim ministan gwamnatin yahudawa, ya sami tabbacin cewa ba za a tura wani sojoji zuwa Beirut ba, kuma an dakatar da duk wani aikin soji a wannan fanni.
Wannan ci gaban ya faru ne bayan da manyan jami'an Iran suka yi gargadin cewa duk wani keta yarjejeniyar tsagaita wuta a Lebanon zai zama keta ga yarjejeniyar a dukkan fagagen yankin, kuma alhakin sakamakonsa yana kan Amurka da gwamnatin yahudawa.
Kafofin yada labaran Isra'ila kuma sun tabbatar da cewa sojojin wannan gwamnati sun kasance a gab da kai wani gagarumin hari a Dahieh ta kudancin Beirut da cibiyoyin kwamandancin Hizbullah, amma a cikin mintuna na ƙarshe kuma biyo bayan matsin lamba da shiga tsakani na Amurka, an dakatar da aikin. Majiyoyin yahudawa sun tabbatar da cewa tattaunawar kai tsaye tsakanin Trump da Netanyahu tana da tasiri mai mahimmanci wajen canja wannan hari.
Manazarta yankin sun yi imanin cewa ja da bayan da Tel Aviv ta yi daga aiwatar da wannan aiki, fiye da komai yana nuna tasirin karfin fagen gwagwarmaya da kuma damuwar Washington game da fadada rikici a yankin. Gargadin na baya-bayan nan na Iran shi ma ya isar da wannan sakon cewa duk wani mataki da za a kai wa Lebanon na iya fuskantar martani da ya wuce fage guda.
A lokaci guda kuma, kwamandan hedkwatar Khatamul-Anbiya (S) ma ya yi gargadi ga gwamnatin yahudawa cewa idan aka aiwatar da barazanar da ake yi wa Beirut da Dahieh, yankunan arewacin ƙasashen da aka mamaye da matsugunan soji ba za su sami tsaro ba.
A kan haka, dakatar da harin da ake shirin kaiwa unguwar Dahieh ta kudancin Beirut, da yawa daga cikin masu sa ido suna ɗaukarsa a matsayin alamar gazawar manufofin barazana da matsin lamba na gwamnatin yahudawa da kuma nasarar tsarin fifikon Gwagwarmaya a yankin.
Kafin haka Firayim Ministan gwamnatin yahudawa ya bayyana cewa ya umurci sojojin wannan gwamnati da su yi ruwan bama-bamai a unguwar Dahieh kudancin birnin Beirut.
Benjamin Netanyahu, Firayim Ministan gwamnatin yahudawa, da Israel Katz, Ministan Yaƙi na wannan gwamnati, sun sanar a cikin wata sanarwa ta hadin gwiwa cewa sun umurci sojoji da su jefa bama-bamai a wasu wurare a unguwar Dahieh kudancin birnin Beirut.
…………………………………
Your Comment