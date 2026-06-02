Ilhan Omar: Isra'ila Ta Bayar Da Umarnin Gudanar Da Tsarin Da Tai A Gaza Akan Labanon

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: 'yar majalisar dokokin Amurka 'yar Democrat, Ilhan Omar, yayin da take yin Allah wadai da ayyukan Isra'ila a Labanon, ta bukaci Amurka ta dakatar da bayar da taimakon soji ga Isra'ila nan take, kuma ta ce Tel Aviv tana aikata "kisan kare dangi" da sauran "laifuffuka" tsawon shekaru ba tare da biyan wani farashin alhakin hakan ba.
Ta rubuta a wani sako a shafin sada zumunta na X: "Darasin da Isra'ila ta koya sau da yawa shi ne cewa za ta iya aikata kisan kare dangi da sauran laifuffuka kusan cikin cikakken kariya." Ta kara da cewa rashin fuskantar hukunci mai tsauri na kasa da kasa ya kara sanya jajircewa Isra'ila wajen ci gaba da manufofinta na soja.
Isra'ila Ta Fitar Aiwatar Da Salon Gaza Ga Labanon
Wannan 'yar majalisar ta jaddada cewa Isra'ila a yanzu tana bin tsarin da ta yi amfani da shi a yakin Gaza a Labanon.
Ta yi nuni ga illolin da yakin ke haifarwa a Labanon, inda ta ce hare-haren Isra'ila sun kashe dubban mutane tare da raba fiye da miliyan daya daga gidajensu. Ta bayyana wannan halin a matsayin nunin fadada bala'in bil'adama a yankin.
Bayyanar Bukata Daina Taimakon Sojin Amurka Ga Isra’ila
'Yar majalisar ta kara bayyana matsayinta a sarari, inda ta rubuta: "bai kama a sake samun wani taimakon Amurka ga Isra'ila ba". Wannan taken a watannin baya-bayan nan ya zama daya daga cikin bukatun wasu daga cikin masu ra'ayin ci gaba a Amurka waɗanda ke neman dakatar da tallafin sojin Washington ga Tel Aviv.
