Rundunar Sojin Iran ta Bayyana Wani Sabon Jirgin Ruwan Yaƙi Mai Ci Gaba

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (AS) – ABNA - ya habarta cewa: Rundunar sojin Iran ta buɗe jirgin ruwan hari mai sauri mai suna "27 Rajab", wani jirgin ruwa ne da ya dogara da ƙirar "Trimaran" kuma yana da ƙarfin yaƙi na ci gaba wanda ke nuna wani sabon mataki na haɓaka ƙarfin sojan ruwa na Iran.
A cikin tashe-tashen hankula da abubuwan da ke faruwa cikin sauri a yankin, dandalin juyin juya hali a Tehran a jiya da yamma ya shaidi wani lamari da ya wuce kawai buɗe jirgin sabon kayan aikin soja, don isar da sako karara game da makomar ƙarfin sojan ruwa na Jamhuriyar Musulunci ta Iran. A wani biki da aka gudanar a hedkwatar "Kwamandanci ta Khatamul-Anbiya", an bayyana wani sabon jirgin ruwan hari mai sauri "27 Rajab", wani jirgin ruwa ne mai ƙirar "Trimaran" kuma yana da ƙarfin yaƙi na gaba wanda ke nuna wani sabon mataki na haɓaka ƙarfin sojan ruwa na Iran.
Jirgin ruwan yana da damar ɗauka da harba makamai masu linzami na roka guda biyu a teku waɗanda zangonsu ya kai kilomita 700, haka kuma yana da ikon aiwatar da ayyuka a mawuyacin yanayin teku da taguwar ruwa mai tsayi har zuwa mita uku. Babban gudu, ƙarfin wuta mai girma, da kuma iya motsi da ƙwazo sun sa "27 Rajab" ya zama fiye da jirgin ruwan yaƙi kawai, har ma ya zama alamar canji a tunanin yaƙe-yaƙen ruwa na zamani.
Buɗe wannan jirgin ruwa ya zo ne a daidai lokacin da shugaban Amurka ya dade yana iƙirari a cikin watannin da suka gabata, kuma a lokacin "yaƙin da aka tilasta na uku", cewa ƙarfin sojan ruwa na Iran ya durkushe ko kuma an kawar shi gaba ɗaya. Duk da haka, abubuwan da ke faruwa a fagen fama sun nuna akasin haka, domin rundunar sojan ruwa ta Jamhuriyar Musulunci ta Iran tana ci gaba da kasancewa mai tasiri da ƙarfi a mashigar Hormuz da Tekun Fasha, wanda ke nuna cewa ƙarfin tsaron ƙasar ba wai kawai ya kiyaye shirye-shiryensa ba ne, har ma ya ci gaba da haɓakawa da sabuntawa.
Masana harkokin soji na ganin cewa yaƙe-yaƙen ruwa na zamani ba a auna su da girman manyan jiragen ruwan yaƙi da tsadar su ba, domin abubuwan da suka faru a shekarun baya-bayan nan sun tabbatar da cewa ƙananan jiragen ruwa masu sauri, waɗanda ke ɗauke da makamai masu linzami na musamman kuma suna da alaƙa da hanyoyin sadarwa na umarni da sarrafawa da bayanai, suna iya yin babbar barazana ga manyan jiragen ruwa masu tsada. A wannan fanni, dabarun haɓaka jiragen ruwa masu sauri masu ɗauke da makamai na ɗaya daga cikin hanyoyin da suka fi tasiri wajen ƙarfafa hana hare-hare da haɓaka ƙarfin mayar da martani cikin gaggawa a muhallin ruwa.
Daga wannan mahanga za a iya kimanta jirgin ruwan "27 Rajab", wanda ke shiga cikin tsarin ƙarfin sojan ruwa na rundunar dakarun gadin juyin juya halin Musulunci, rundunar da take da ire-iren jiragen ruwa masu sauri da yawa, ciki har da "Haider 110", "Tariq", "Ashura", "Dhul-Fiqar", "Siraj", "Dhul-Janah", "Ya Mahdi (AJ)", da "Azarakhsh", wanda hakan ya taimaka wajen samar da ɗaya daga cikin rundunar sojan ruwa mafi sassauƙa da bambancin a yankin.
Abin da ke samun ƙarin mahimmanci a fagen ruwa a yau ba shine girman kayan aiki da nauyinsu ba, sai dai saurin yanke shawara, ikon motsi da kwazo, daidaiton kai hari, da kuma yiwuwar aiwatar da ayyukan sadarwa masu haɗin kai. Iran ta mayar da hankalin zuba jarinta a cikin jiragen ruwa masu sauri a kan waɗannan fagage musamman, wanda hakan ya sa buɗe gadar "27 Rajab" ya zama wani sabon mataki a hanyar haɓaka wannan dabarar yaƙi.
Buɗe jirgin ruwan hari mai sauri "27 Rajab" ba wai kawai ƙara wani sabon kayan aikin soja ba ne a cikin ma'ajiyar makaman Iran, a'a, yana nuna a aikace wata manufa da ta dogara ga motsi sassauƙa, da kuma iya kai hare-hare na musamman a matsayin ginshiƙai na yaƙe-yaƙen ruwa na gaba.
Wannan jirgin ruwa yana tabbatar da cewa Jamhuriyar Musulunci ta Iran, ta hanyar dogaro da ƙarfinta na cikin gida da ƙwarewar aiki, tana ci gaba da haɓaka ƙarfin sojan ruwanta da gaske. A duniyar da ma'aunin yaƙi ke canzawa cikin sauri, muhimmancin hanyoyi dabara, masu sauri, da marasa tsada yana ƙaruwa, kuma ana kallon "27 Rajab" a matsayin alamar wannan canji a dabarun tsaro na ruwa na Iran, wanda manufarsa ita ce kiyaye tsaron ƙasa da ƙarfafa kariya a ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin ruwa a duniya.
