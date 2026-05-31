Raj'a (Dowawa Duniya) A Aƙidar Shi'a A Cikin Littattafan Addinai Na Sama

Kamfanin Dillancin Labarai na Ahlul-Bayt (a.s) na Duniya - ABNA - a sassan baya na wannan rubutu, an yi nazari kan batutuwan "Tawassuli" da "Shafa'a" a matsayin wasu daga cikin aƙidun da suka haɗa kan addinai na tauhidi da tunanin Musulunci na Shi'a.
Batun "Raj'a" shi ma yana daga cikin batutuwan da za a iya cewa na musamman ne ga Shi'a, wanda kusan dukkanin ƙungiyoyin Ahlus-Sunnah suka musanta shi. Raj'a ma'ana komowar gungun muminai tsarkaka da nufin yin ƙoƙari don kafa gwamnatin ƙarshe ta gaskiya, tare da komawar gungun kafirai su ma don ganin kafuwar wannan gwamnati ta ƙarshe, an dauke shi a matsayin wani rukunan aƙida a cikin Shi'a, ta yadda baya ga ayoyin Alƙur'ani daban-daban kamar aya ta 83 na suratul Naml da aya ta 56 na suratul Baqara, hadisai daban-daban su ma sun nuna hakan. Misali, a cikin wasu sassan addu'ar Ahad da ziyarar jami'a kabira, ana iya samun wasu kalmomi game da batun raj'a.
A cikin wani hadisi daga Imam Sadiq (a.s) kuma ya zo: "Ba ya daga cikinmu wanda bai yi imani da komowarmu ba".
Annabi Ilyas (a.s) wanda aka girmama shi a cikin ayoyin Alƙur'ani daban-daban kamar suratus-Saffat da suratul An'am, an san sa da suna "Iliya" a cikin Attaura da Linjila. Shi daya ne daga cikin fitattun mutanen Yahudawa ne wanda bisa ga annabcin littafin (Sifar) Sarakuna, zasu sake dawowa duniya wata rana, ko a takaice za su yi raj'a, domin kamar yadda ya zo a cikin Attaura: "Ga shi, zan aiko muku da Iliya, kafin babbar ranar Ubangiji mai ban tsoro ta zo." A cikin littafin Kiristoci, a cikin Linjilar Matiyu da Linjilar Marqus, dawowar Masih (a.s) ta dogara ne da dawowar Iliya. A bayyane yake cewa dawowar Masih (a.s) domin kafa gwamnatin salihai ne, kuma wannan ya dace da ma'anar raj'a a mahangar Shi'a gaba ɗaya.
Haka kuma a cikin Linjilar Matiyu an yi nuni da sake dawowar Annabi Isa (a.s) zuwa duniya a karshen zamani da rawar da zai taka wajen tabbatar da adalcin Allah a duniya. A kan haka, ya kamata a ce dawowar Annabi Isa (a.s) - wanda a ra'ayin Kiristoci an kashe shi - da ƙoƙarinsa na tabbatar da gwamnatin adalci ta ƙarshe a duniya, ya dace gaba ɗaya da aƙidar raj'a na gungun muminai tsarkaka a zamanin raj'a. Hadisai daban-daban a cikin madogarar Shi'a sun kuma jaddada dawowar Annabi Isa (a.s) a lokacin zuwan Imam Mahdi (a.j) da taimakon da zai ba shi don tabbatar da gwamnatin adalci a duniya.
Haka kuma a cikin sashen Annabi Daniyel a matsayin wani bangare na Littafi Mai Tsarki an ce: "Da yawa daga cikin waɗanda suke barci a cikin ƙasa za su tashi, wasu don rai na har abada, wasu kuma don kunya da cin amana na har abada". Ko da yake mai yiwuwa wannan magana tana nufin tayar da matattu a ranar kiyama ne, amma daga abin da aka sani cewa a ranar kiyama, "dukkan mutane" da suke barci a cikin ƙasa za su tashi, amma a cikin wannan magana an ce "da yawa" daga cikinsu. Don haka ana iya cewa wannan magana tana nuni ne da ma'anar raj'a na gungun matattu, ba duk mutanen da aka binne a ƙasa ba, wanda a haka ma'anar maganar tana da alaƙa sosai da batun raj'a.
Sayyid Ali Al-Asghar Hussaini / ABNA
Your Comment