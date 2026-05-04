Handala Ta Kwamishe Muhimman Sirrukan Tashar Mai Ta Fujairah + Hatuna

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Kungiyar masu kutsen bayanai ta "Handala" ta sanar a cikin wani sakon cewa a wani ci gaba na aikin yanar gizo a kan tashar jiragen ruwa na Fujairah a cikin UAE ta samu nasarar fitar da dubban takardun sirri masu alaka da wannan tashar jiragen ruwa ga jama'a. Takardun sun haɗa da cikakkun bayanai game da kwangiloli, zirga-zirgar jiragen ruwa, ma'amalar kuɗi, da zane-zane na sirri na bututun mai na Fujairah da ababen more rayuwa.
An ba da waɗannan cikakkun tsare-tsare nan da nan ga rukunin makamai masu linzami na gwagwarmaya kuma sun kai ga ingantattun hare-hare a kan manyan hadafofi a wannan tashar jiragen ruwa.
"Sakon a bayyane yake: babu wani sirri ko haɗin kai tsakanin UAE, gwamnatin Sahayoniya da Amurka da zai ɓoye daga garemu, kuma duk wani aikin cin amana zai gamu da sakamakonsa"
Ya zuwa yanzu, an fitar da takaddun sirri sama da 430,000 daga sabar tashar Fujairah, kuma an samar da waɗannan takaddun don saukewar jama'a akan gidan yanar gizon Handala.
Your Comment