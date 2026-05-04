Me Yasa Aka Kai Wa Hadaddiyar Daular Larabawa Hari?

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: Hadaddiyar Daular Larabawa ta mayen mamadin Mashigar Hormuz da wannan tashar kuma tana fitar da mai ba tare da buƙatar mashigar ba. Mustafa Najafi, mai binciken sainsar rikicin siyasa: Bayan tsagaita wuta ya ƙare, duk da ƙoƙarin da yawancin ƙasashe ke yi na kawo ƙarshen yaƙin, sarakunan Hadaddiyar Daular Larabawa, musamman a Abu Dhabi da Dubai, sun zaɓi wata hanya daban kuma sun ɗauki hanyar ƙiyayya ga Iran wadda ba a taɓa gani ba. Tunzurawa da kuma tursasawa Amurka da Isra'ila su kai wa Iran hari da cin zarafi ga Iraniyawa a Hadaddiyar Daular Larabawa da kwace kadarorinsu, daskarar da kadarorin Iran, ƙaruwar shirin tsaron soja da Isra'ila a Hadaddiyar Daular Larabawa, musamman don tattara bayanai, karɓar sabbin dabaru da ayyukan Amurka bayan tsagaita wuta, sabbin ayyuka don ƙalubalantar siyasar fitar da mai, da sauransu, suna daga cikin muhimman dalilan da suka sa aka kai wa Hadaddiyar Daular Larabawa hari. Bayan yaƙin, Iran ta ba da gargaɗin da ba a taɓa gani ba ga wannan ƙaramar yar wasan mai hangen nesa, wanda aka yi wa wasu daga cikinsu magana fuska da fuska ba tare da ladabi ko la'akari ba. A kowaee sabon rikici, Abu Dhabi da Dubai suna fuskantar munanan hare-hare marasa misaltuwa.
4 Mayu 2026 - 23:09
News ID: 1809863
Source: ABNA24
Fujairah tashar jiragen ruwa ce ta Hadaddiyar Daular Larabawa a bakin Tekun Oman kuma wurin da aka haɗa bututun mai na Hadaddiyar Daular Larabawa don zagaye mashigar Hormuz da maye gurbinta da wannan bututun.
Your Comment