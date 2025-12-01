Sojojin Sudan Sun Yi Ruwan Wuta Kan Sojojin SPLM-N SUn Ci Gaba Zuwa Kudancin Kordofan

Kungiyar SPLM-N, karkashin jagorancin Abdel Aziz al-Hilu, ta kasance a wannan jihar kuma tana fafatawa kafada da kafada da Rundunar Taimakon Gaggawa (RSF) bayan ta shiga cikin kawancen kafa Sudan.
Wata majiyar soja a rundunar sojojin Sudan ta ce sojojin da dakarunta masu goyon bayanta sun ci gaba da kai hari a yammacin garin Al-Abbasiya, a jihar Kudancin Kordofan, kuma sun kwace garuruwan Al-Damra, Tabsa, Al-Murib, da Qardud Najama, bayan fafatawa da bangaren SPLM-N karkashin jagorancin Abdel Aziz al-Hilu.
Majiyar ta nuna cewa sojojin SPLM-N sun janye zuwa yankin Tasi da ke jihar Kordofan ta Kudu, inda ta ishara da cewa SPLM-N ta mallaki wadannan garuruwa tun daga shekarar 2011.
Har yanzu SPLM-N ba ta fitar da wani bayani game da yadda fadan ya kasance ba.
Jami'an soji sun watsa bidiyo suna sanar da iko da yankunan Tebessa da Damra, a tsakiyar murna da 'yan kasar da ke rera: "Allahu Akbar".
Sojojin na kokarin karya kawanyar da aka yi wa Babanusa, wadda Rundunar Taimakon Gaggawa (RSF) ta yi wa kawanya, da kuma biranen Kadugli, babban birnin jihar, da kuma Dilling.
Wata majiyar soji ta bayyana cewa sojojin sun dakile wani mummunan hari da RSF ta kai wa hedikwatar rundunar sojojin kasa ta 22 a Babanusa, yammacin Kordofan.
Tsawon makonni, jihohi uku na yankin Kordofan (Arewa, Yamma, da Kudu) sun shaida mummunan fada tsakanin sojojin Sudan da RSF, wanda ya haifar da korar dubban mutane kwanan nan.
An kuma yi yaƙe-yaƙe jiya a yammacin Al-Abbasiya, a Jihar Kordofan ta Kudu, tsakanin sojojin Sudan da RSF.
Majiyoyin sun tabbatar da cewa faɗan ya haifar da rufe hanyar Al-Abbasiya-Rashad, inda sojojin Sudan suka sami ci gaba sosai a yaƙe-yaƙen jiya.
Waɗannan abubuwan sun faru ne a daidai lokacin da aka yi gargaɗin cewa akwai mummunan yanayi a jihohin Kordofan. Kakakin gwamnatin Yammacin Kordofan ya bayyana cewa birnin Al-Nuhud ya fuskanci ayyukan ta’addanci da sace kadarori da munanan hare-hare, ciki har da fyade, yayin da rashin tsaron da yaƙin ya haifar ya ƙaru.
A ranar 22 ga Fabrairu, Rundunar Taimakon Gaggawa (RSF), tare da dakarun siyasa na Sudan da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai, suka sanya hannu kan yarjejeniyar siyasa a babban birnin Kenya, Nairobi, don kafa gwamnati mai kama da ta hukumomin Sudan. Khartoum ta yi Allah wadai da wannan matakin.
Daga cikin jihohi 18 na ƙasar, RSF tana iko da dukkan jihohi biyar a yankin yammacin Darfur, ban da wasu sassan arewacin arewacin Darfur ta Arewa, waɗanda ke ƙarƙashin ikon sojoji. Sojoji suna iko da mafi yawan sauran jihohi 13, ciki har da babban birnin Khartoum.
Matsalar jin kai a ƙasar ta ƙara ta'azzara tun bayan barkewar yaƙi tsakanin sojoji da RSF a watan Afrilun 2013, wanda ya yi sanadiyyar mutuwar dubban mutane da kuma raba kimanin mutane miliyan 13 da muhallansu, a cikin abin da ake ɗauka a matsayin ɗaya daga cikin bala'o'in jin kai mafi muni a duniya.
Your Comment