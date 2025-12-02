Amurka Ta Buɗe Sansanin Tsaron Sama A Bahrain

Kamfanin Dillancin Labaran ƙasa da ƙasa na Ahlul-Baiti (ABNA) ya habarta cewa: An buɗe cibiyar tsaron sama ta haɗin gwiwa ta biyu a Bahrain tare da halartar kwamandan CENTCOM da Yariman Bahrain.
Jami'an rundunar tsaron sama ta Amurka (CENTCOM) da jami'an gwamnatin Bahrain sun buɗe cibiyar tsaron sama ta haɗin gwiwa a Bahrain a ranar Litinin. Taron ya samu halartar Janar Brad Cooper, kwamandan rundunar tsaro ta tsakiya ta Amurka, Yariman Bahrain kuma Firayim Ministan Bahrain a sansanin Ras al-Bahr.
Cooper ya bayyana Bahrain a matsayin babbar abokiyar hulɗar Amurka a wurin bikin kuma ya ce: "Bahrain koyaushe babbar abokiyar hulɗa ce a fannin tsaron yankin. Sabuwar cibiyar tsaron sama muhimmin mataki ne na ƙarfafa tsarin tsaron sama na yankin".
A cewar kamfanin dillancin labarai na Bahrain, cibiyar, wacce ita ce cibiyar tsaron sama ta biyu ta haɗin gwiwa ta rundunar tsaron sama ta Amurka a yankin, za ta yi aiki tare da haɗin gwiwar sojojin Amurka da na Bahrain kuma za ta yi aiki a matsayin cibiyar tsara tsare-tsare, daidaitawa na ayyukan tsaron sama.
A matsayinta na babbar kawar da ba mamba ba aNATO, Bahrain tana da hedikwatar rundunar sojin ruwa ta biyar ta sojojin ruwan Amurka da kuma rundunar sojojin ruwan hadin gwiwa da Amurka ke jagoranta, wadanda suka hada da kasashe 47.
A watan da ya gabata, a ranar 3 ga Nuwamba, rundunar sojin Amurka da Qatar sun bude cibiyar ba da umarni ta farko ta tsaron sama a Yammacin Asiya a sansanin sojin sama na Al-Udeida, cibiyar da manufarta ita ce karfafa hadin gwiwa tsakanin tsaro da kuma hadin gwiwa tsakanin kasashen biyu.
