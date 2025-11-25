Hizbullah Ta Sanar da Shahadar Kwamandanta Haitham Tabatabai

"Babban kwamandan ya shiga cikin jerin 'yan uwansa da suka yi shahada bayan rayuwa cike da gwagwarmaya, sadaukarwa, da juriya a kan hanyar gwagwarmaya, baya ga aiki tukuru don fuskantar abokan gaba Isra'ila har zuwa lokacin karshe na rayuwarsa mai albarka," in ji sanarwar.
Hizbullah ta bayyana cewa shahadarsa "za ta sanya fata, kuduri, da karfi a cikin abokan aikinsa a cikin gwagwarmayar, da kuma kudurin ci gaba da tafiya a kan tafarkin, kamar yadda ya kasance tushen karfi da ilhama a gare su a tsawon rayuwarsa".
Your Comment