Hizbullah Ta Sanar da Shahadar Kwamandanta Haitham Tabatabai

25 Nuwamba 2025 - 07:40
News ID: 1753792
Source: ABNA24
Kungiyar Hizbullah ta sanar a wata sanarwa a hukumance a ranar Lahadi (23) shahadar babban kwamandanta, Haitham Tabatabai (Sayyid Abu Ali), bayan wani "harin Isra'ila na ha’inci" a yankin Haret Hreik da ke yankin kudancin Beirut.

"Babban kwamandan ya shiga cikin jerin 'yan uwansa da suka yi shahada bayan rayuwa cike da gwagwarmaya, sadaukarwa, da juriya a kan hanyar gwagwarmaya, baya ga aiki tukuru don fuskantar abokan gaba Isra'ila har zuwa lokacin karshe na rayuwarsa mai albarka," in ji sanarwar.

Hizbullah ta bayyana cewa shahadarsa "za ta sanya fata, kuduri, da karfi a cikin abokan aikinsa a cikin gwagwarmayar, da kuma kudurin ci gaba da tafiya a kan tafarkin, kamar yadda ya kasance tushen karfi da ilhama a gare su a tsawon rayuwarsa".

